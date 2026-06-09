Apple, yeni Shortcuts uygulamasında AI yardımıyla iş akışları oluşturma imkanı sunuyor

Apple şirketi, WWDC 2026 konferansında iOS 27 sistemindeki Shortcuts görsel komut dosyası aracını daha da basitleştirmek için yapay zeka yeteneklerinden yararlandığını duyurdu. Daha önce bu uygulama, esas olarak karmaşık otomasyon ve çok aşamalı işlemler gerçekleştirmek isteyen profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştı. Yeni sürüm, kullanıcıların sadece metin tabanlı bir komut (prompt) yazarak istedikleri süreci tanımlamalarına olanak tanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu yeni özellik Apple Intelligence teknolojisi temelinde çalışır. Doğal dildeki açıklamayı analiz eder ve gerekli adımları otomatik olarak oluşturur. Apple'ın ev yazılımı pazarlaması kıdemli yöneticisi Celcia Dantas'ın belirttiği gibi, Shortcuts güçlü bir araç olsa da, onu oluşturma süreci çoğu kişi için karmaşıklık yaratıyordu. AI güncellemesi, uygulamayı teknik olmayan kullanıcılar için de kullanışlı ve anlaşılır hale getiriyor.

Tanıtımda bu özelliğin gerçek hayattan bir örneği de gösterildi. Örneğin, kullanıcı işten çıktığında eşine otomatik olarak mesaj gönderen ve eve varış süresini (ETA) hesaplayan bir komutu sadece yazılı bir istekle oluşturabilir. Sistem, Apple Maps üzerinden mesafeyi hesaplayıp Messages üzerinden bildirim göndermek gibi tüm gerekli eylemleri kendisi birleştirir.

Ayrıca, kullanıcılar oluşturulan otomasyona sesli veya yazılı açıklama ile değişiklikler yapabilirler. Örneğin, yukarıdaki örneğe ek olarak yolda favori podcast'i çalma işlevini eklemeyi istemek yeterlidir. Shortcuts uygulamasının bu güncellenmiş sürümü, bu sonbaharda iOS 27 ile birlikte kullanıcılara sunulacak.