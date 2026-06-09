Apple, yeni Shortcuts uygulamasında AI yardımıyla iş akışları oluşturma imkanı sunuyor

·4·Teknoloji
Apple, yeni Shortcuts uygulamasında AI yardımıyla iş akışları oluşturma imkanı sunuyor

Apple şirketi, WWDC 2026 konferansında iOS 27 sistemindeki Shortcuts görsel komut dosyası aracını daha da basitleştirmek için yapay zeka yeteneklerinden yararlandığını duyurdu. Daha önce bu uygulama, esas olarak karmaşık otomasyon ve çok aşamalı işlemler gerçekleştirmek isteyen profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştı. Yeni sürüm, kullanıcıların sadece metin tabanlı bir komut (prompt) yazarak istedikleri süreci tanımlamalarına olanak tanıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu yeni özellik Apple Intelligence teknolojisi temelinde çalışır. Doğal dildeki açıklamayı analiz eder ve gerekli adımları otomatik olarak oluşturur. Apple'ın ev yazılımı pazarlaması kıdemli yöneticisi Celcia Dantas'ın belirttiği gibi, Shortcuts güçlü bir araç olsa da, onu oluşturma süreci çoğu kişi için karmaşıklık yaratıyordu. AI güncellemesi, uygulamayı teknik olmayan kullanıcılar için de kullanışlı ve anlaşılır hale getiriyor.

Tanıtımda bu özelliğin gerçek hayattan bir örneği de gösterildi. Örneğin, kullanıcı işten çıktığında eşine otomatik olarak mesaj gönderen ve eve varış süresini (ETA) hesaplayan bir komutu sadece yazılı bir istekle oluşturabilir. Sistem, Apple Maps üzerinden mesafeyi hesaplayıp Messages üzerinden bildirim göndermek gibi tüm gerekli eylemleri kendisi birleştirir.

Ayrıca, kullanıcılar oluşturulan otomasyona sesli veya yazılı açıklama ile değişiklikler yapabilirler. Örneğin, yukarıdaki örneğe ek olarak yolda favori podcast'i çalma işlevini eklemeyi istemek yeterlidir. Shortcuts uygulamasının bu güncellenmiş sürümü, bu sonbaharda iOS 27 ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

AppleiOS 27Apple IntelligenceShortcutsTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple Image Playground artık çok daha kaliteli görüntüler oluşturuyorApple Image Playground artık çok daha kaliteli görüntüler oluşturuyorBugün, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ve Siri için yeni bir dönemWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ve Siri için yeni bir dönemBugün, 19:02Pentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi kara listeye aldıPentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi kara listeye aldıDün, 18:58NASA Artemis III görevine hazır: SLS roketi için motorlar teslim edildiNASA Artemis III görevine hazır: SLS roketi için motorlar teslim edildiDün, 18:56Apple Intelligence güncellendi: iPhone artık metin ve fotoğrafları kendi düzenliyorApple Intelligence güncellendi: iPhone artık metin ve fotoğrafları kendi düzenliyorDün, 18:50Apple, Siri ve Camera ile hesap ödemeyi kolaylaştırıyorApple, Siri ve Camera ile hesap ödemeyi kolaylaştırıyorDün, 18:29
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde