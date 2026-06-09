Apple Image Playground artık çok daha kaliteli görüntüler oluşturuyor

·4·Teknoloji
Apple Image Playground artık çok daha kaliteli görüntüler oluşturuyor

iPhone'unuzda Image Playground uygulamasını denediniz mi? Muhtemelen hayır — telefonunuzda yapay zeka tabanlı resim çizen yerleşik bir araç olduğunu bile bilmiyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, Image Playground'ın şimdiye kadar rakiplerin çözümlerine kıyasla çok daha düşük kaliteli görüntüler sunmasıydı. Techcrunch.com haber veriyor.

Pazartesi günü düzenlenen WWDC 2026 konferansında Apple, bu uygulama için gerekli güncellemeleri duyurdu. Şirketin sunumuna göre, Apple Intelligence sisteminin genel iyileştirilmesi, Image Playground gibi uygulamaların performans verimliliğini önemli ölçüde artıracak. Artık kullanıcılar, basit kelimeler kullanarak doğal manzaralardan kendi fotoğraf kütüphanesindeki kişilerin yer aldığı eğlenceli fotoğraflara kadar görüntüler oluşturabilecek.

Apple'ın kıdemli direktörü Leslie Ikemoto, Private Cloud Compute teknolojisi sayesinde kullanıcıların kişisel fotoğraflarının asla kaydedilmediğini ve hatta Apple şirketinin bile bunları göremeyeceğini vurguladı. Örneğin, arkadaşınızın doğum günü için bir davetiye hazırlıyorsanız, Image Playground aracılığıyla elinde pasta tutan bir görüntüsünü oluşturabilir, ardından metin komutuyla pastaya mum ekleyebilir veya kıyafetini değiştirebilirsiniz.

Yeni özellikler arasında görüntü boyutlarını seçme seçeneği de bulunuyor: küçük işletme web siteleri için yatay veya el ilanları için dikey formatlarda resim oluşturma imkanı eklendi. Image Playground tüm sistemle entegre edilmiştir ve kilit ekranı, iMessage arka planları ve kişi posterleri oluşturmak için kullanılabilir.

Yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri bazen garip görünse de, Apple'ın temel avantajı, birçok rakibinin aksine, kullanıcının kişisel fotoğraflarını sinir ağlarını eğitmek için kullanmamasıdır. Apple Photos ve Apple Intelligence sistemindeki tüm yeni özelliklerin bu yılın sonuna kadar kullanıcılara sunulması bekleniyor.

AppleImage PlaygroundApple IntelligenceiPhoneYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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