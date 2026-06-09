Apple Photos uygulaması yeni yapay zeka özellikleriyle zenginleştirildi

Apple, Pazartesi günü düzenlenen WWDC 2026 konferansında Photos uygulaması için Apple Intelligence teknolojisine dayanan bir dizi yeni özellik duyurdu. Artık kullanıcılar yapay zeka yardımıyla fotoğrafları düzenlerken daha geniş olanaklara sahip olacak. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni tanıtılan uzamsal "Reframe" özelliği, görüntülerin kompozisyonunu değiştirmeye hizmet eder. Örneğin, çekim sırasında kadroda fazla nesneler kaldıysa veya simetri bozulduysa, bu araç sorunu giderir. Kullanıcılar, fotoğrafı sadece kaydırarak perspektifini sanki kamerayı başka bir noktaya taşımış gibi değiştirebilirler.

Düzenleme sürecinde fotoğrafın kenarlarında oluşan boşluklar, Apple'ın üretken modelleri tarafından otomatik olarak doldurulur. Bu sırada sistem, yalnızca perspektif değişikliği sonucu oluşan boş alanları doldurarak görüntünün orijinal sahneye uygun ve doğal kalmasını sağlar.

Ayrıca, "Extend" aracı sayesinde görüntüyü genişletmek, nesnelere daha fazla alan ayırmak veya önemli detayları kesmeden ufuk çizgisini düzeltmek mümkündür. Kullanıcılar, parmaklarıyla yakınlaştırmayı azaltarak sahneye yeni öğeler ekleme imkanına sahip olurlar.

Uygulamanın popüler "Cleanup" aracı da güncellendi. Artık üretken AI yardımıyla fotoğraftaki dikkat dağıtıcı nesneleri silmek daha kaliteli ve gerçekçi bir görünüm kazandı. Kullanıcıların silmek istedikleri şeyleri sadece işaretlemeleri veya üzerine dokunmaları yeterli. Tüm bu güncellemeler bu yıl içinde Apple Intelligence kapsamında sunulacak.