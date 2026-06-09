Apple, Siri için ayrı bir uygulama tanıttı

Pazartesi günü düzenlenen WWDC 2026 konferansında Apple, yapay zeka ile güçlendirilmiş Siri sesli asistanının yeni versiyonunu tanıttı. Bu değişiklik, asistanın tarihindeki en büyük ve köklü dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Yeni Siri AI sisteminin yanı sıra, kişisel asistan artık kendi bağımsız uygulamasına da sahip oldu. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu uygulama, kullanıcının asistanla yaptığı tüm önceki konuşmaların saklandığı bir arşiv işlevi görür. ChatGPT veya Claude gibi sohbet botlarının işlevselliğine benzer şekilde, kullanıcılar eski sohbetleri gözden geçirebilir ve herhangi bir oturuma dönebilir. Uygulama, sohbet içeriğinin özetini sunar, bu da kullanıcının tüm metni yeniden okumasına gerek kalmamasını sağlar.

Siri uygulaması aracılığıyla kullanıcılar yeni konuşmalar da başlatabilir. Siri artık çok işlevli bir arayüz sunuyor: kullanıcılar metin girebilir, belge ve görsel yükleyebilir veya doğrudan sesli modu kullanabilir. Bu arayüz, modern yapay zeka sohbet botlarının çalışma tarzını tamamen yansıtıyor.

Yeni uygulama, iOS, MacOS ve iPadOS sistemleri de dahil olmak üzere Apple ekosistemindeki tüm cihazlarda kullanım için tasarlandı. Güvenlik açısından, tüm konuşmalar iCloud üzerinden gizli bir şekilde senkronize edilir. Bu adım, Siri'nin yetenekleri genişledikçe, kullanıcılar için asistanla iletişimi daha düzenli ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.