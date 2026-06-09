Apple Health uygulaması artık perimenopoz durumunu tespit edebiliyor

Apple şirketi, kadın sağlığı alanındaki en son trendlerden biri olan perimenopoz dönemi izleme özelliğini kullanıma sunuyor. Pazartesi günü düzenlenen WWDC 2026 etkinliğinde şirket, mevcut döngü izleme özelliğine perimenopoz ve menopoz aşamalarını eklediğini duyurdu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Apple, 2019'dan beri Apple Watch ve iOS sistemlerine adet döngüsü izleme özelliğini ekleyerek kadın sağlığı alanına derinlemesine giriyor. Bu güncelleme, şu anda TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında ve popüler televizyon programlarında geniş çapta tartışılan güncel bir konuyu kapsıyor.

Şirket için bu, sadece sosyal bir önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda devasa bir pazar fırsatı sunuyor. Araştırmalara göre, geçen yıl dünya çapında 1,1 milyar kadın postmenopoz dönemindeydi. Bu nedenle, bu demografik gruba yönelik dijital sağlık araçları son yıllarda büyük yatırımlar çekiyor.

Apple'ın OS Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Stacey Ford'un sözlerine göre, kadınlar artık döngü değişiklikleri perimenopozu işaret ettiğinde özel bildirimler alabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar semptomları kaydedebilecek ve vücutlarındaki değişiklikler hakkında bilgi edinebilecek.

Yeni özellik, kullanıcıların doktorla görüşmeden önce daha iyi hazırlanmasını ve sağlıkları hakkında daha kesin bilgilere sahip olmasını sağlıyor. Bu, Apple Health ekosistemini daha da genişleterek onu kadınlar için önemli bir tıbbi asistana dönüştürüyor.