Apple küçük geliştiriciler için ücretsiz AI altyapısı sunuyor

Apple şirketi, yıllık Worldwide Developers Conference (WWDC) konferansında yeni bir girişimi duyurdu. Şirket, yapay zeka (AI) altyapısı maliyetlerini düşürerek yeni ve küçük geliştiricileri platformuna çekmeyi hedefliyor. Artık App Store mağazasında ilk indirme sayısı 2 milyondan az olan geliştiriciler, Cloud API ücretleri ödemeden Private Cloud Compute sisteminde çalışan Foundation Models hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket yetkililerinin belirttiğine göre, bu adım yüksek düzeyde zeki sistemlerin kullanımında gizliliği sağlamaya ve fikirlerin hayata geçirilmesindeki finansal engelleri kaldırmaya hizmet ediyor. Bu yaklaşım, Apple'ın daha önce başlattığı Small Business Program projesine benziyor. Bu program kapsamında da geliri henüz yüksek olmayan küçük işletme temsilcileri için komisyon oranları düşürülmüştü.

Ayrıca Apple, bu yıl Foundation Models çerçevesinin yeteneklerinin genişleyeceğini, özellikle görüntü girişi ve sunucu modellerini destekleme işlevlerinin ekleneceğini duyurdu. Bu, geliştiricilerin karmaşık görevler için seçtikleri bulut modeli sağlayıcılarıyla entegrasyon yapmasına olanak tanır. Apple, bu süreci mümkün olduğunca kolay ve uygun maliyetli hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu strateji, AI endüstrisinde deneme maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde uygulanıyor. Örneğin, Meta ve Amazon gibi teknoloji devleri zaten dahili AI token kullanımı için limitler getirdi. Uber şirketi ise 2026 yılına kadar planlanan AI bütçesini sadece dört ay içinde tükettiğini açıkladı. Apple ise altyapı ücretlerini kaldırarak kendi modellerini daha ucuz bir alternatif olarak sunuyor.