DeepSeek, fiyat rekabeti ortamında kurumsal AI pazarında lider haline geldi

Çinli DeepSeek şirketi, Haziran 2026 sonu itibarıyla kurumsal yapay zeka hizmetleri segmentinde en hızlı büyüyen yazılım tedarikçisi olarak belirlendi. 50.000'den fazla şirketin gerçek işlemlerini analiz eden Ramp platformunun verilerine göre, bu büyüme toplam iş hacmini değil, müşteri tabanının genişleme hızını yansıtıyor. Ramp'in baş ekonomisti Ara Kharazian, ABD şirketlerinin zaten DeepSeek hizmetleri için doğrudan ödeme yaptığını ve verileri bu platform üzerinden ilettiğini belirtti. Ixbt.com haberi veriyor.

DeepSeek modeline olan ilgi, Nisan ayı sonunda DeepSeek V4 sürümünün piyasaya sürülmesinden sonra keskin bir şekilde arttı. Uzmanlara göre, bu model genel kalite açısından Batı'nın önde gelen sistemlerinin biraz gerisinde kalsa da, kullanım maliyetleri önemli ölçüde daha düşük. Birçok senaryoda fiyat farkı performans farkından çok daha yüksek olup, bu durum hesaplama maliyetlerine duyarlı işletmeleri kendine çekiyor. Bununla birlikte, veri güvenliği ve yabancı modellere bağımlılık riskleri de mevcut.

DeepSeek ve Alibaba'nın Qwen modelleri dahil olmak üzere Çinli geliştiriciler, fiyat verimliliği açısından konumlarını güçlendiriyor. Aralık 2025 raporuna göre, bu modeller Hugging Face platformunda indirme sayısında ilk kez Amerikalı rakiplerini geride bırakarak yeni indirmelerin %44'ünden fazlasını oluşturdu. Bu eğilim, işletmelerin en güçlü modellerden ziyade, minimum maliyetle kabul edilebilir kalite sunan çözümleri tercih ettiğini gösteriyor.

Pazarda Fireworks AI, Fal AI ve DeepInfra gibi altyapı sağlayıcılarının rolü de artıyor. Bu sağlayıcılar, açık kaynaklı modelleri büyük tedarikçilere kıyasla daha ucuza çalıştırma imkanı sunuyor. Sonuç olarak, yapay zeka pazarındaki rekabet maksimum kalite yarışından fiyat, performans ve altyapı kontrolü arasındaki dengeye kayıyor. Bu arada, Figma gibi geleneksel SaaS araçlarına olan talep istikrarlı kalıyor, bu da AI'nın henüz geleneksel uygulamaları tamamen dışlamadığını gösteriyor.