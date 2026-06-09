Waymo, Apple'ın otonom araç test pistini 220 milyon dolara satın aldı

·0·Teknoloji
Waymo, Apple'ın otonom araç test pistini 220 milyon dolara satın aldı

Alphabet'in bir parçası olan Waymo şirketi, Arizona eyaletinde bulunan 5500 dönümlük devasa bir test pistini satın aldı. Maricopa ilçesi belgelerine göre, bu arazi Apple ile bağlantılı Route 14 Investment Partners LLC şirketine aitti. Anlaşmanın değeri 220 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 5 Haziran'da resmileştirildi. Techcrunch.com haber veriyor.

Bu satın alma, Waymo'nun kapalı test sahaları ağını önemli ölçüde genişletecek. Şirket şu anda Kaliforniya'daki Castle Proving Ground ve Ohio eyaletindeki Transportation Research Center tesislerini kullanıyor, ancak yeni Arizona pisti ölçek açısından bunlardan çok daha üstün. Kompleks, 115 dönümlük şehir simülasyon alanı, 35 dönümlük araç dinamiği alanı ve 4 millik oval pist içeriyor.

Apple bu pisti 2021 yılında 125 milyon dolara satın almıştı. Daha önce Fiat Chrysler tarafından kullanılan bu alanda Apple, Project Titan adlı otomobil projesi üzerinde çalışıyordu. Ancak, milyarlarca dolar harcanan bu proje 2024 yılının başında durduruldu ve bu durum arazinin satılmasına neden oldu.

Waymo yetkililerinin TechCrunch'a verdiği bilgilere göre, yeni tesis otonom sistemlerin kontrollü bir ortamda test edilmesi ve geliştirilmesi için hizmet edecek. Özellikle burada yolcusuz sürüş, trafik yönetimi ve gelecekteki büyük ölçekli operasyonlar için eğitimler yapılacak.

Şu anda Waymo filo genişletme çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor ve filosundaki araç sayısı 4000'e yaklaştı. Şirket yakın zamanda Zeekr tarafından üretilen yeni minibüslerle ilk seferleri başlattı. Ayrıca Waymo, Hyundai Ioniq 5 modelleri de dahil olmak üzere yılda on binlerce robotaksi üretmeyi planlıyor.

WaymoAppleAlphabetOtopilotTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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