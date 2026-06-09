Apple, WWDC konferansında hataları düzeltmeye odaklandı

Pazartesi günü düzenlenen Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) beklenmedik bir şekilde başladı. Şirket, yapay zeka destekli yeni Siri'yi hemen duyurmak yerine, Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi konuşmasının ilk bölümünü mevcut eksiklikleri gidermeye ayırdı. Son iki yıl boyunca Apple, yapay zeka yarışında rakiplerini yakalamaya çalışırken, ana uygulamalarında kullanıcıların memnuniyetsizliğine neden olan birçok sorun birikmişti. Techcrunch.com haber veriyor.

Apple konferansta hatalarını açıkça kabul etmese de, sunumun yapısı bunu açıkça gösterdi. Şirket, yeni özelliklerden önce sistemdeki düzeltmeleri ön plana çıkardı. Federighi konuşmasında, en iyi işletim sistemlerinin sadece büyük keşiflerle değil, aynı zamanda küçük detaylara gösterilen özenle yaratıldığını vurguladı. Bu ifade, Apple gibi büyük bir şirketin kendi eksikliklerini kabul etmesine çok yakın bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sunumda, kullanıcılar tarafından şiddetle eleştirilen Liquid Glass tasarım diliyle ilgili değişiklikler de duyuruldu. iOS 26 ile gelen bu tasarım, okuma ve kullanımda rahatsızlıklara neden oluyordu. Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, artık Liquid Glass görünümünü özel bir kaydırıcıyla tamamen özelleştirme veya eski haline getirme imkanı sundu.

Ayrıca, macOS sistemindeki araç çubuğu daha anlaşılır hale getirildi ve uygulama simgeleri daha net bir görünüm kazandı. Apple performans konusuna da özel olarak değindi: artık iPhone ve iPad uygulamaları yüzde 30 daha hızlı açılıyor, fotoğraflar kitaplıkta yüzde 70 daha hızlı görünüyor. Çoğu zaman arızalı çalışan AirDrop üzerinden dosya paylaşım hızı ise yüzde 80 artırıldı.