Apple, tüm sistemde çalışan yeni dikte özelliğini tanıttı

·2·Teknoloji
Apple, tüm sistemde çalışan yeni dikte özelliğini tanıttı

Apple, WWDC 2026 konferansında iOS 27 işletim sistemiyle birlikte Google'ın Gemini modeli temel alınarak oluşturulan Apple Intelligence sistemine dayanan yeni bir dikte özelliğini duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcılara sesli mesajları metne dönüştürmede tamamen yeni bir deneyim sunuyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirket yetkililerinin sözlerine göre, yeni dikte deneyimi doğrudan klavyeye entegre edilmiş olup, yazım hatalarını düzeltme, noktalama işaretlerini ekleme ve büyük-küçük harf biçimlendirmesini otomatik olarak yapma yeteneğine sahip. En önemlisi, bu özellik tüm uygulamalar içinde eşit derecede etkili çalışıyor.

Son zamanlarda Wispr Flow, Willow ve Monologue gibi yapay zeka tabanlı dikte uygulamaları popülerlik kazanıyordu. Bu tür hizmetler, konuşmadaki gereksiz duraklamaları ve "um", "ah" gibi gereksiz kelimeleri kaldırarak metni bağlama göre düzenliyor. Apple, yeni çözümüyle bu pazarda liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Hatırlatırız ki, Apple iOS 26.4 sürümünden itibaren üçüncü taraf uygulamaların klavye ile çalışma sürecini biraz kısıtlamaya başlamıştı. Şimdi sisteme yerleşik hazır çözümün kullanım kolaylığı açısından rakiplerini geçmesi bekleniyor. Şu anda iOS 27 güncellemesinin üçüncü taraf geliştiriciler için ne kadar açık olacağı belirsizliğini koruyor.

Apple'ın bu adımı, Google tarafından Gboard klavyesine Gemini tabanlı benzer bir özellik eklendikten sonra atıldı. Şimdi her iki teknoloji devi de akıllı telefonlarda sesli girişi yapay zeka yardımıyla geliştirmeye odaklanıyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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