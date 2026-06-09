Anthropic'in ardından OpenAI da gizlice IPO başvurusunda bulundu

·45·Teknoloji
Anthropic'in ardından OpenAI da gizlice IPO başvurusunda bulundu

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, halka arz (IPO) için gizlice başvuru yaptı. Şirket bu durumu Pazartesi günü blogunda duyurdu. Bu adım, ana rakibi Anthropic'in halka açılma planını açıklamasından bir hafta sonra gerçekleşti ve iki yapay zeka devi arasındaki yarışı yeni bir aşamaya taşıdı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Son yatırım turlarında 852 milyar dolara değerlenen OpenAI, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıt beyannamesi taslağını sundu. Şu an için hisse senedi sayısı veya fiyatları açıklanmadı. Bu durum, 2026 yılının finans piyasası için rekorlar yılı olacağına işaret ediyor, çünkü Elon Musk'ın yönettiği SpaceX de 1,75 trilyon dolarlık değerleme ile borsaya açılmaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, OpenAI yeni kullanıcı sayısı ve gelir açısından hedeflerini tutturamamasına rağmen IPO için acele ediyor. Şirketin finans direktörü Sarah Friar, veri merkezleri için yapılan devasa harcamaların karşılanması konusunda endişe dile getirdi. Mart ayının sonunda şirket, Silikon Vadisi tarihindeki en büyük yatırım olan 122 milyar doları çekmiş olsa da, 2028 yılına gelindiğinde hesaplama gücü için yapılacak harcamaların bu tutarı aşması bekleniyor.

Şirket, 2030 yılına kadar pozitif nakit akışı (cash flow) elde etmeyi planlamıyor. Buna karşılık, Anthropic yatırımcılara çok daha iyimser bir finansal tablo sunarak yakında üç aylık kâr elde edeceğini açıkladı. Yine de Anthropic, 65 milyar dolarlık finansman ve çipler için alınan krediler nedeniyle büyük giderlerle karşı karşıya.

Gizli başvuru prosedürü, OpenAI'nin finansal verileri ve iş risklerini ifşa etmeden hazırlık yapmasına olanak tanıyor. İkincil piyasa verilerine göre, Anthropic'in değeri Forge Global platformunda 1 trilyon dolara ulaşarak OpenAI'nin göstergelerini geride bıraktı. OpenVC analistlerine göre, bu yıl Anthropic hisseleri %123, OpenAI hisseleri ise %11,3 artış gösterdi.

OpenAIAnthropicIPOChatGPTYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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