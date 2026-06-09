OpenAI IPO arifesinde: Sam Altman'ın World projesinde işten çıkarmalar

Pazartesi günü OpenAI şirketi, IPO (halka arz) için gizlice başvuru yaptığını duyurdu. Bu adım, on yılın en büyük ve en önemli finansal olaylarından biri olarak bekleniyor. Ancak, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman tarafından kurulan başka bir proje olan Tools for Humanity etrafındaki durum biraz daha karmaşık seyrediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Business Insider'ın haberine göre, Tools for Humanity şirketi çalışan sayısını azaltmaya başladı. TechCrunch, bu bilgiyi doğrulamak için şirketle iletişime geçti. Şirket, çoğunlukla World (eski adıyla Worldcoin) projesi ve insan göz bebeğini tarayan gümüş renkli "Orb" cihazı sayesinde tanınıyor.

Projenin ana fikri, benzersiz iris taraması yoluyla insan kimliğini doğrulamak ve dijital dünyada insanları botlardan ayırmaktır. Ayrıca, bu biyometrik veriler Worldcoin kripto parası ticaretinde kullanıcı kimlik doğrulaması sağlamak için hizmet vermektedir. Sam Altman'ın ortak kurucusu olduğu bu startup, Andreessen Horowitz ve Bain Capital gibi büyük fonlardan 2,5 milyar dolar değerlemeyle yatırım çekmişti.

Şu anda şirket, gelir elde etmede zorluklar yaşadığı için maliyetleri optimize etmek zorunda kalıyor. ABD'de Tinder, Zoom ve Docusign gibi platformlar projeyle iş birliği yapsa da, uluslararası alanda World projesi ciddi düzenleyici ve etik sorunlarla karşılaştı.

Özellikle Kenya, Hindistan ve Hong Kong'da insanlara biyometrik verileri karşılığında 50 dolar değerinde Worldcoin teklif edildi. Kenya, gizlilik ve finansal güvenlik gerekçesiyle projeyi yasaklarken, Güney Kore yerel yasaları ihlal ettiği için şirkete 830 bin dolar para cezası verdi. Görünüşe göre kullanıcılar, kişisel verilerini kripto para karşılığında vermeye pek istekli değil.