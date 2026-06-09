Google Photos'ta yapay zeka tabanlı dijital gardırop kullanıma sunuldu

·5·Teknoloji
Google Photos'ta yapay zeka tabanlı dijital gardırop kullanıma sunuldu

Google Photos hizmetinde kullanıcılar için yeni ve kullanışlı bir özellik olan Wardrobe (Gardırop) aşamalı olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Bu araç, kullanıcının giysi ve aksesuarlarını dijitalleştirmeye, mevcut eşyaları analiz etmeye ve hazır kombinler önermeye olanak tanır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda bu özelliği kullanma imkanı sınırlı. Yenilikten yalnızca Google One AI Pro ve AI Ultra ücretli tarif planlarının aboneleri yararlanabilir. Ayrıca, hizmet şu anda yalnızca Android cihaz sahipleri için açık olup, iOS platformu için destek sisteminin daha sonra devreye alınması planlanıyor. Coğrafi olarak proje ABD, Brezilya ve Hindistan'da başladı.

Özelliği etkinleştirmek için kullanıcının hesabının bölgede belirlenen yaş sınırına uygun olması gerekir. Ayrıca, Google Photos ayarlarında Face Groups (Yüz Grupları) özelliğinin açık olması ve kullanıcının yüzünü doğrulaması gerekmektedir. Bu, sistemdeki fotoğraflardaki giysilerin tam olarak kime ait olduğunu kesin olarak tanımlamak için gereklidir.

Wardrobe'un çalışma prensibi, kullanıcının tüm giysilerine dayalı olarak dijital bir katalog oluşturmaya dayanır. Yapay zeka algoritmaları son 4 yıldaki fotoğrafları tarayarak giysileri tanır ve kategorilere ayırır. En önemlisi, kullanıcılar dijital avatarlarında giysileri sanal olarak deneyebilir ve yeni stilleri test edebilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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