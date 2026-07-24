David Beckham 2026 Dünya Kupası'ndan ne kadar kazandı?

İngiltere milli takımının eski kaptanı David Beckham, 2026 FIFA Dünya Kupası süresince yer aldığı reklam kampanyalarından yaklaşık 25 milyon ABD doları gelir elde etti. Haberi Marca duyurdu.

Beckham'ın en az 11 ünlü markanın reklam kampanyasında yer aldığı belirtiliyor. Cips ve biradan bankacılık hizmetlerine kadar çeşitli ürün ve hizmetlerin tanıtımını yaptı.

Reklamlardan elde ettiği gelir, Dünya Kupası'nda sahne alan ünlü sanatçıların ücretlerinden bile daha yüksek oldu. Özellikle açılış ve kapanış törenlerinde yer alan şarkıcı Shakira 20 milyon dolar kazanırken, final maçının devre arasında sahne alan Justin Bieber 16 milyon dolar ücret aldı.