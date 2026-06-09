Aleš Svoboda Dragon gemisinin pilotu olacak: Çekya ilk kez ISS'ye astronot gönderecek

·8·Teknoloji
Aleš Svoboda Dragon gemisinin pilotu olacak: Çekya ilk kez ISS'ye astronot gönderecek

Çekya, tarihinde ilk kez Ulusal astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeye hazırlanıyor. Ülkenin başbakanı Petr Fiala'nın belirttiğine göre, hazırlık süreçleri başarıyla tamamlanırsa, askeri pilot Aleš Svoboda bu görevin katılımcısı olacak. Uçuş 2027 yılının ikinci yarısına planlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Proje, Avrupa Uzay Ajansı ve ISS'ye ticari görevler düzenleyen Vast şirketi arasındaki anlaşma sayesinde hayata geçiriliyor. Hükümet başkanının sözlerine göre, böyle bir projeye katılmak Çek bilimsel kuruluşları, üniversiteleri ve teknoloji şirketleri için yeni fırsatların kapısını açacak.

Bu uzay seferi, öncelikle Çek bilim insanlarına ve araştırmacılara sanayi, sağlık ve diğer önemli alanlarda kullanılan teknolojilerin geliştirilmesine katılma fırsatı verecek. Bu, Çekya'nın modern ve en gelişmiş projelerin bir parçası olabileceğini gösterecek.

İlk bilgilere göre, Aleš Svoboda, Falcon 9 roketiyle yörüngeye çıkarılacak SpaceX Dragon uzay aracını yönetecek. Ekip dört kişiden oluşacak. Şu anda Fransız astronot Thomas Pesquet'in görev komutanı olarak atandığı doğrulandı.

ÇekyaUzaySpaceXDragonAstronot
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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