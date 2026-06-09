ABD yönetimi, Huawei şirketine karşı mücadelenin yeni bir aşamasını başlattı. Bu sefer Washington, NATO müttefiklerinden 5G ağlarındaki Çin ekipmanlarını değiştirmek için savunma harcamalarını kullanmalarını talep ediyor. Huawei ve ZTE gibi teknoloji devleri, uzun süredir kullanıcı verilerinin güvenliği için bir tehdit olarak görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Almanya ve İspanya gibi ülkeler hâlâ Huawei çözümlerine önemli ölçüde bağımlı durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı koordinatörü Joshua Yang'a göre, NATO ülkeleri GSYİH'nin %3,5'ine kadar çıkarılan savunma bütçesini Çin teknolojilerini sökmek için yönlendirmeli. Bu durum, özellikle Avrupa Birliği'nin yasak planlarına karşı çıkan Berlin için ciddi bir baskı oluşturuyor.

Hatırlatmakta fayda var, 2019 yılında Donald Trump yönetimi Huawei şirketini "kara liste"ye alarak Amerikan teknolojilerinden mahrum bırakmıştı. Bunun ardından şirket kendi HarmonyOS işletim sistemini geliştirmek ve iç pazara yatırım yapmak zorunda kaldı. ABD yetkilileri, telekomünikasyon ekipmanları üzerinden casusluk yapılması ve fikri mülkiyet hırsızlığı konusunda endişelerini dile getiriyor.

Yaptırımlara rağmen, Huawei yarı iletkenler alanında başarılı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Şirketin yeni Kirin çipleri "Logic Folding" teknolojisi temelinde üretiliyor. Bu inovasyonun Moore Yasası'nın fiziksel sınırlarını aşmasına ve Çin'in teknolojik bağımsızlığını sağlamasına hizmet etmesi bekleniyor.