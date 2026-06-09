Dongfeng, 1000 km menzilli katı hal pilleri üretecek

Dongfeng şirketi, bu yılın ikinci yarısından itibaren otomobillerine takılacak yeni nesil katı hal (solid-state) pillerin seri üretimine başlayacak. Bu akülerin enerji yoğunluğu 350 Wh/kg'a ulaşacak ve bu da onları Çin'de yaygın olarak kullanılan ilk yüksek yoğunluklu katı hal pil haline getirecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni pillerle donatılan elektrikli araçların tek şarjla 1000 kilometreden fazla mesafe kat etmesi bekleniyor. Yılın başında Dongfeng Yipai test modeli Mohe bölgesinde 70'ten fazla zorlu testten geçti. Sonuçlar, -30 °C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda bile pil kapasitesinin %74'ün üzerinde korunduğunu gösterdi.

Katı hal pilleri, elektrikli araçlar için en uygun çözüm olarak kabul ediliyor. Temel inovasyonları, kolay yanıcı sıvı elektrolitten vazgeçip katı elektrolite geçilmesidir. Bu, yangın ve patlama riskini önemli ölçüde azaltır ve aynı hacimde daha fazla elektrik enerjisi depolanmasına olanak tanır.

Günümüzde endüstride katı hal pillerinin üç ana yönü bulunmaktadır: polimer, sülfür ve oksit. Bunlar arasında oksit-polimer kompozit yaklaşımı, seri üretime en hızlı ulaşılabilen teknoloji olarak tanınmaktadır.