SpaceX yeni nesil Starlink uydularını fırlattı ancak arıza yaşadı

·69·Teknoloji
SpaceX yeni nesil Starlink uydularını fırlattı ancak arıza yaşadı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, en güçlü roket sistemi Starship'in 13. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu misyon kapsamında uzaya ilk kez üçüncü nesil (V3) Starlink uyduları çıkarıldı. Her ne kadar ana hedefe ulaşıldıysa da, uçuş Super Heavy iticisinin bir kez daha başarısız olmasıyla akıllarda kaldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Meksika Körfezi üzerinde gerçekleştirilen test sırasında roket iticisi planlanan yumuşak iniş manevrasını gerçekleştiremedi. Ixbt.com verilerine göre bu, Starship V3 prototipiyle ilgili ikinci büyük teknik arıza. Daha önce mayıs ayında yapılan ilk uçuşta da Super Heavy cihazı yüksek aşamadan ayrılma sürecinde sorunlarla karşılaşmıştı.

Teknik sorunlar ve başarısız iniş

Aslında bu uçuşun geçen hafta gerçekleştirilmesi gerekiyordu ancak motorlardaki arıza nedeniyle fırlatılma son saniyelerde iptal edilmişti. SpaceX mühendisleri uçuşa kadar altı motoru tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Cuma günkü uçuşta itici belirlenen mesafeye kadar ulaştı ancak suya iniş öncesi tüm motorlar çalışmadı. Sonuç olarak cihaz su yüzeyine yüksek hızla çarparak patladı.

Buna rağmen roketin üst aşaması beklenenden daha iyi sonuç gösterdi. Mayıs ayındaki testte bir motor arızalanmışken, bu sefer Starship V3 üst aşaması hiçbir sorun yaşamadan yeni nesil Starlink cihazlarını açık uzaya çıkardı. Bu, SpaceX için teknolojik açıdan önemli bir adım sayılıyor çünkü yeni uyduların iletişim kalitesini kökten iyileştirmesi bekleniyor.

Pazardaki düşüş ve gelecek planları

Şirketin haziran ayında gerçekleştirdiği tarihi IPO (halka arz) sürecinden sonra bu, Starship için ilk testi. Ancak SpaceX tarafından kullanılan "uç, hata yap ve düzelt" (fly, fail, fix) stratejisi yatırımcıları biraz endişelendiriyor. Roket iticisinin düşüşünün ardından şirket hisselerinin fiyatı düşmeye devam etti.

Şu anda SpaceX hisseleri en yüksek noktası olan 200 dolardan 115 dolara kadar ucuzladı. Cuma günkü başarısız inişten sonra borsa dışı işlemlerde değer %2 daha düştü. Buna rağmen uzmanlar bunu geçici bir durum olarak değerlendiriyorlar çünkü Starship projesi hâlâ test aşamasında ve her hata gelecekteki başarılar için hizmet ediyor.

Belirtmek gerekir ki, uzaya çıkarılan yeni Starlink uydularının yaklaşık 20 dakika sonra atmosfer tabakasında yanması planlanıyor. Bunun nedeni, Starship'in şimdilik Dünya yörüngesine tam çıkış imkanına sahip olmaması ve bu uçuşların sadece sistemleri test etmek amacıyla düzenlenmesidir.

SpaceXStarshipStarlinkElon MuskTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

GeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışGeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışBugün, 22:59SpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorSpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorBugün, 22:30Kalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiKalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiBugün, 21:56Yapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorYapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorBugün, 21:26Yapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıYapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıBugün, 21:21Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıAvrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıBugün, 20:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim