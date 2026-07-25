SpaceX yeni nesil Starlink uydularını fırlattı ancak arıza yaşadı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, en güçlü roket sistemi Starship'in 13. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu misyon kapsamında uzaya ilk kez üçüncü nesil (V3) Starlink uyduları çıkarıldı. Her ne kadar ana hedefe ulaşıldıysa da, uçuş Super Heavy iticisinin bir kez daha başarısız olmasıyla akıllarda kaldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Meksika Körfezi üzerinde gerçekleştirilen test sırasında roket iticisi planlanan yumuşak iniş manevrasını gerçekleştiremedi. Ixbt.com verilerine göre bu, Starship V3 prototipiyle ilgili ikinci büyük teknik arıza. Daha önce mayıs ayında yapılan ilk uçuşta da Super Heavy cihazı yüksek aşamadan ayrılma sürecinde sorunlarla karşılaşmıştı.

Teknik sorunlar ve başarısız iniş

Aslında bu uçuşun geçen hafta gerçekleştirilmesi gerekiyordu ancak motorlardaki arıza nedeniyle fırlatılma son saniyelerde iptal edilmişti. SpaceX mühendisleri uçuşa kadar altı motoru tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Cuma günkü uçuşta itici belirlenen mesafeye kadar ulaştı ancak suya iniş öncesi tüm motorlar çalışmadı. Sonuç olarak cihaz su yüzeyine yüksek hızla çarparak patladı.

Buna rağmen roketin üst aşaması beklenenden daha iyi sonuç gösterdi. Mayıs ayındaki testte bir motor arızalanmışken, bu sefer Starship V3 üst aşaması hiçbir sorun yaşamadan yeni nesil Starlink cihazlarını açık uzaya çıkardı. Bu, SpaceX için teknolojik açıdan önemli bir adım sayılıyor çünkü yeni uyduların iletişim kalitesini kökten iyileştirmesi bekleniyor.

Pazardaki düşüş ve gelecek planları

Şirketin haziran ayında gerçekleştirdiği tarihi IPO (halka arz) sürecinden sonra bu, Starship için ilk testi. Ancak SpaceX tarafından kullanılan "uç, hata yap ve düzelt" (fly, fail, fix) stratejisi yatırımcıları biraz endişelendiriyor. Roket iticisinin düşüşünün ardından şirket hisselerinin fiyatı düşmeye devam etti.

Şu anda SpaceX hisseleri en yüksek noktası olan 200 dolardan 115 dolara kadar ucuzladı. Cuma günkü başarısız inişten sonra borsa dışı işlemlerde değer %2 daha düştü. Buna rağmen uzmanlar bunu geçici bir durum olarak değerlendiriyorlar çünkü Starship projesi hâlâ test aşamasında ve her hata gelecekteki başarılar için hizmet ediyor.

Belirtmek gerekir ki, uzaya çıkarılan yeni Starlink uydularının yaklaşık 20 dakika sonra atmosfer tabakasında yanması planlanıyor. Bunun nedeni, Starship'in şimdilik Dünya yörüngesine tam çıkış imkanına sahip olmaması ve bu uçuşların sadece sistemleri test etmek amacıyla düzenlenmesidir.