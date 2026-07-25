ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda Tüketti

ABD ordusu personeli için yapay zekaya sınırsız erişim imkânı duyurulmasından kısa süre sonra beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Askeri personel ve çalışanlar, AI sistemleri için ayrılan bir yıllık token rezervini sadece bir ay içinde harcadı. Bu durum, Pentagon sisteminde modern teknolojilere olan talebin beklenenden on kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Wired dergisinin elde ettiği iç belgelere göre, ABD Ordusu Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü (Army CIO) mayıs ayında kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu. Ancak haziran ortasına gelindiğinde merkezileştirilmiş token havuzu tamamen boşaldı. Sonuç olarak yönetim aceleyle önceki kısıtlamaları yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı.

Ask Sage platformu ve beklenmedik aktivite

Askerler; ChatGPT , Gemini ve Llama gibi büyük dil modellerini entegre eden Ask Sage kurumsal platformunu kullanıyor. Bu sistem sayesinde personel, idari görevleri yerine getirme, görev tanımlarını işleme ve personeli sınıflandırma gibi günlük işleri otomatikleştirdi. Başlangıçta her kullanıcıya ayda 200 000 token ayrılmış, sistemi az kullananlara ise daha aktif olmaları yönünde hatırlatmalar gönderilmişti.

Edinilen bilgilere göre, Ask Sage yıllık kurumsal aboneliği 100 milyon token içeriyordu (bir token yaklaşık 3,7 karakter metne denk geliyor). Ancak personelin toplu olarak AI'a geçişi bu devasa rezervi birkaç hafta içinde yok etti. Şu anda sistemin kullanımı devam ediyor, ancak 1 Ekim'den sonra yeni rezervlerin tahsis edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Askeri operasyonlarda yapay zekanın rolü

Pentagon ölçeğinde yapay zekanın kullanımı daha da şaşırtıcı bir boyuta ulaştı. Breaking Defense dergisinin haberine göre, İran'a karşı düzenlenen 38 günlük Epic Fury operasyonu sırasında ABD askerleri günde ortalama 20 milyar token harcadı. Bu gösterge, üretken yapay zekanın artık sadece yardımcı bir araç değil, stratejik bir silaha dönüşmekte olduğunu doğruluyor.

ABD Savunma Bakanlığı yapay zekayı uygulama kapsamını genişletmeye devam ediyor. Özellikle önceden uzmanlar tarafından elle yapılan karmaşık görevler artık algoritmalara devrediliyor:

Çatışma bölgelerinde sivillere yönelik risklerin değerlendirilmesi;

Büyük hacimli istihbarat verilerinin sınıflandırılması;

Lojistik zincirlerinin optimize edilmesi ve kaynakların dağıtılması;

Personel idari belgelerinin otomatize edilmiş analizi.

ABD ordusu sözcüsünün belirttiğine göre, pilot projelerden geniş ölçekli kullanıma geçiş süreci, bu tür araçlara duyulan ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı. Artık yönetim, kurumsal token havuzunu yönetmek için yeni ve çok daha katı mekanizmalar geliştirmek üzerinde çalışıyor.