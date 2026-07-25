ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda Tüketti

·21·Teknoloji
ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda Tüketti

ABD ordusu personeli için yapay zekaya sınırsız erişim imkânı duyurulmasından kısa süre sonra beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Askeri personel ve çalışanlar, AI sistemleri için ayrılan bir yıllık token rezervini sadece bir ay içinde harcadı. Bu durum, Pentagon sisteminde modern teknolojilere olan talebin beklenenden on kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Wired dergisinin elde ettiği iç belgelere göre, ABD Ordusu Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü (Army CIO) mayıs ayında kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu. Ancak haziran ortasına gelindiğinde merkezileştirilmiş token havuzu tamamen boşaldı. Sonuç olarak yönetim aceleyle önceki kısıtlamaları yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı.

Ask Sage platformu ve beklenmedik aktivite

Askerler; ChatGPT, Gemini ve Llama gibi büyük dil modellerini entegre eden Ask Sage kurumsal platformunu kullanıyor. Bu sistem sayesinde personel, idari görevleri yerine getirme, görev tanımlarını işleme ve personeli sınıflandırma gibi günlük işleri otomatikleştirdi. Başlangıçta her kullanıcıya ayda 200 000 token ayrılmış, sistemi az kullananlara ise daha aktif olmaları yönünde hatırlatmalar gönderilmişti.

Edinilen bilgilere göre, Ask Sage yıllık kurumsal aboneliği 100 milyon token içeriyordu (bir token yaklaşık 3,7 karakter metne denk geliyor). Ancak personelin toplu olarak AI'a geçişi bu devasa rezervi birkaç hafta içinde yok etti. Şu anda sistemin kullanımı devam ediyor, ancak 1 Ekim'den sonra yeni rezervlerin tahsis edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Askeri operasyonlarda yapay zekanın rolü

Pentagon ölçeğinde yapay zekanın kullanımı daha da şaşırtıcı bir boyuta ulaştı. Breaking Defense dergisinin haberine göre, İran'a karşı düzenlenen 38 günlük Epic Fury operasyonu sırasında ABD askerleri günde ortalama 20 milyar token harcadı. Bu gösterge, üretken yapay zekanın artık sadece yardımcı bir araç değil, stratejik bir silaha dönüşmekte olduğunu doğruluyor.

ABD Savunma Bakanlığı yapay zekayı uygulama kapsamını genişletmeye devam ediyor. Özellikle önceden uzmanlar tarafından elle yapılan karmaşık görevler artık algoritmalara devrediliyor:

  • Çatışma bölgelerinde sivillere yönelik risklerin değerlendirilmesi;
  • Büyük hacimli istihbarat verilerinin sınıflandırılması;
  • Lojistik zincirlerinin optimize edilmesi ve kaynakların dağıtılması;
  • Personel idari belgelerinin otomatize edilmiş analizi.
ABD ordusu sözcüsünün belirttiğine göre, pilot projelerden geniş ölçekli kullanıma geçiş süreci, bu tür araçlara duyulan ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı. Artık yönetim, kurumsal token havuzunu yönetmek için yeni ve çok daha katı mekanizmalar geliştirmek üzerinde çalışıyor.

ABDPentagonYapay ZekaChatGPTTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Göstergeİnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum GöstergeBugün, 02:53Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorVietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorBugün, 02:23Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıGoogle, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıBugün, 01:59Waymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem BaşlıyorWaymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem BaşlıyorBugün, 01:52Oppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefonOppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefonBugün, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Özerklik Konusunda Rakiplerine YenildiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Özerklik Konusunda Rakiplerine YenildiBugün, 00:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim