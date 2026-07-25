Yapay zeka dünyasında yeni dev: Prentis Laboratuvarı 100 milyon dolar yatırım topluyor

·49·Teknoloji
Yapay zeka dünyasında yeni dev: Prentis Laboratuvarı 100 milyon dolar yatırım topluyor

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bu dönemde, alanın tanınan isimleri Reid Hoffman ve Mark Pincus tarafından kurulan Prentis Laboratuvarı büyük bir yatırım turuna hazırlanıyor. TechCrunch'ın haberine göre şirket, 1 milyar dolar değerlemeyle 100 milyon dolar finansman sağlamak için görüşmeler yürütüyor. Söz konusu girişim, sıradan kullanıcılar gibi bilgisayarı kontrol edebilen ajanlar geliştirmekte uzmanlaşmıştır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Prentis projesi bu yılın nisan ayında faaliyete başlamasına rağmen şimdiden yatırımcıların ve büyük müşterilerin dikkatini çekmeyi başardı. Şirket; ofis çalışanlarının belgeler ve çeşitli sistemlerle çalışma süreçlerini inceleyen modelleri eğitiyor. Amaç — sigorta taleplerini değerlendirmek veya gümrük iadelerini işleme koymak gibi karmaşık ve zaman alıcı rutin görevleri tamamen otomatikleştirmektir.

Teknolojik üstünlük ve rekabet

Prentis yetkililerinin belirttiğine göre, Hive-32B adlı modelleri WindowsAgentArena ve ScreenSpot-v2 gibi testlerde OpenAI ve Anthropic gibi devlerin ürünlerini geride bıraktı. Girişim, modelinin rakiplerinden 10 kat daha ucuz olduğunu ve günlük iş süreçlerine entegrasyon için çok daha ekonomik olduğunu iddia ediyor. Bu durum, şirketlerin insan faktörünü azaltarak verimliliği artırmasını sağlıyor.

Günümüzde Prentis, bir dizi büyük üretici ve sağlık hizmeti sağlayıcısı kuruluş ile toplamda 50 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket öngörülerine göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık gelir rakamının 75 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu rakamlar, müşterilerin elde ettiği ekonomik tasarrufun yüzde 20'si oranındaki komisyon ödemelerine dayanmaktadır.

Kurucuların deneyimi ve pazar potansiyeli

Proje lideri Ritankar Das teknoloji dünyasında kendine has bir itibara sahip. 18 yaşında UC Berkeley üniversitesini bitirdikten sonra Oxford ve Cambridge gibi prestijli kurumlarda eğitim aldı. Das, Titan holdingi aracılığıyla yapay zeka odaklı girişimleri geliştirmeye devam ediyor. Prentis ise onun bir sonraki iddialı projesi olup yalnızca metin yazmakla kalmayıp pratik işleri de yerine getiren AI ajanlar dönemini başlatmayı hedefliyor.

Bilgisayarı kontrol etmeye yönelik AI ajanlar pazarı şu anda oldukça rekabetçidir. Bu alanda faaliyet gösteren başlıca şirketler şunlardır:

  • Anthropic — kısa süre önce Vercept girişimini satın alarak ekibini güçlendirdi;
  • OpenAI — ChatGPT yeteneklerini genişletmek üzerinde çalışıyor;
  • Thinking Machines Lab — Mira Murati liderliğindeki yeni laboratuvar;
  • Microsoft ve Google — kendi işletim sistemlerine AI ajanları entegre etmeye çalışıyor.
Prentis girişimi, programlamadan ziyade günlük ofis işlerini otomatikleştirmenin gelecekte yapay zekanın en büyük kullanım alanı olacağına inanıyor. Şirket hedeflerine ulaşırsa, önümüzdeki yıllarda ofis işlerinin büyük bir kısmı insan müdahalesi olmadan gerçekleştirilebilecek seviyeye gelebilir.

PrentisYapay ZekaGirişimReid HoffmanTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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