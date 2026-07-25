Yapay Zeka Dünyasında Yeni Dev: Prentis Laboratuvarı 100 Milyon Dolar Yatırım Alıyor

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, sektörün tanınan isimleri Reid Hoffman ve Marc Pincus tarafından kurulan Prentis Laboratuvarı yatırımcıların dikkatini çekiyor. TechCrunch verilerine göre, söz konusu girişim 1 milyar dolar değerleme ile 100 milyon dolar yatırım çekmek için görüşmeler yürütüyor. Şirket, temel olarak ofis çalışanlarının günlük iş süreçlerini otomatikleştirebilecek özel ajanlar yaratma konusunda uzmanlaşmıştır. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Cari yılın nisan ayında faaliyet başlatan Prentis, bilgisayar kullanım modellerini (computer use models) eğitmekle meşguldür. Bu teknoloji, yapay zekanın belgelerle çalışmasına, çeşitli sistemlerde gezinmesine ve insan müdahalesi olmadan karmaşık görevleri yerine getirmesine olanak tanır. Örneğin, sigorta taleplerini incelemek veya gümrük iadelerini işlemek gibi çok zaman alan süreçlerin tamamen otomatikleştirmesi bekleniyor.

Rakiplere Karşı Üstünlük ve Ekonomik Verimlilik

Prentis yetkililerinin belirttiğine göre, Hive-32B modelleri WindowsAgentArena ve ScreenSpot-v2 gibi testlerde OpenAI ve Anthropic gibi devlerin ürünlerinden daha yüksek sonuçlar göstermiştir. Özellikle şirket, kendi modelinin GPT-5.4 ve Claude Opus 4.6 modellerine kıyasla daha doğru ve hızlı olduğunu iddia etmektedir. Bu durum, girişimin pazarda güçlü bir konum elde etmesini sağlamaktadır.

Şirketin temel avantajlarından biri de hizmet maliyetinin düşük olmasıdır. Prentis, kendi modellerinin rakiplerininkinden 10 kat daha ucuz olduğunu belirterek, bunun günlük iş akışlarında kitlesel kullanım için en uygun çözüm olduğunu vurgulamaktadır. Şu anda girişim, toplam değeri 50 milyon dolar olan sözleşmeleri birkaç büyük üretim ve sağlık şirketiyle imzalamayı başarmıştır.

Ritankar Das: Genç Dahi Liderliğindeki Ekip

Proje lideri Ritankar Das, teknoloji dünyasında kendine has bir itibara sahiptir. 31 yaşındaki girişimci, zamanında Berkeley Üniversitesi'nin en genç mezunu olmuş ve Oxford ile Cambridge üniversitelerinde eğitim görmüştür. Prentis Laboratuvarı'nı Titan holding çatısı altında geliştirmektedir. Das'ın amacı, yapay zekayı sadece kod yazmakla sınırlamayarak ofis işlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu alandaki rekabet son derece güçlüdür. Şu anda sadece OpenAI ve Anthropic değil, aynı zamanda Mira Murati tarafından kurulan Thinking Machines Laboratuvarı da bilgisayarı kontrol edebilen yapay zeka ajanları üzerinde çalışmaktadır. Prentis ise kompakt ve ucuz modelleriyle bu yarışta galip gelmeyi hedeflemektedir.

Özbekistan pazarında da yapay zeka yardımıyla iş süreçlerini optimize etmeye olan ilgi artmaktadır. Prentis gibi laboratuvarların sunduğu çözümler, gelecekte yerel işletmelerde de bürokrasiyi ve rutin görevleri azaltmaya hizmet edebilir. Şimdilik proje yatırım aşamasında olmasına rağmen, finansal göstergelerinin yıl sonuna kadar 75 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaşması öngörülmektedir.