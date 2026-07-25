OpenAI ilk cihazını tanıttı: Micro klavyesi neler yapabiliyor?

·67·Teknoloji
OpenAI ilk cihazını tanıttı: Micro klavyesi neler yapabiliyor?

Yapay zeka dünyasının lideri OpenAI, ilk donanım ürünü olan Micro adlı kompakt klavyeyi resmi olarak tanıttı. Work Louder tasarım stüdyosu ile ortaklaşa geliştirilen bu cihaz, ChatGPT kullanıcıları, özellikle de yazılımcılar için tasarlanmış olup yapay zeka ile etkileşimi daha da kolaylaştırmaya hizmet ediyor. Ancak bu cihazın piyasaya sürülmesi bir dizi tartışma ve hukuki sorunla birlikte ilerliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Micro klavyesi dış görünüş olarak oldukça sağlam ve kaliteli üretilmiş olup, tasarımı birçok kişi tarafından Apple ürünlerini hatırlatıyor. TechCrunch yayınındaki bilgilere göre, cihazın kutusundan estetik görünümüne kadar olan unsurlar Cupertino devinin tarzına çok yakın. Dikkat çekicidir ki, şu anda Apple ile OpenAI arasında fikri mülkiyet hırsızlığı nedeniyle mahkeme süreçleri devam ediyor, bu da yeni cihazın etrafındaki yankıyı daha da artırıyor.

Teknik imkanlar ve işlevsellik

Cihazın ana kısmında altı adet özel "ajan" tuşu bulunuyor, bunları ChatGPT veya Codex aracı içindeki belirli görevleri yerine getirmek için ayarlamak mümkün. Alt kısımlarında ise programları yönetmek için tasarlanmış altı adet daha komut tuşu mevcut. Micro, bilgisayara Bluetooth veya USB kablosuyla bağlanıyor. Cihazın en kullanışlı yönlerinden biri sesli dikte tuşudur — kullanıcının tuşa basılı tutarak görevi söylemesi yeterlidir, geri kalanını yapay zekanın kendisi yapar.

Kullanıcılar Micro klavyesini doğrudan ChatGPT arayüzü üzerinden kişiselleştirebilirler. Özel bölümde tuşların aydınlatma seviyesinden tutun, her tuşa atanan projelere kadar yönetme imkanı mevcut. Bu da farklı projeler arasında hızlı geçiş yapmayı ve iş verimliliğini artırmayı sağlıyor. Örneğin, tek bir tuş ile kod yazma oturumuna, diğeriyle ise metin düzenleme bölümüne geçmek mümkün.

Eleştiriler ve piyasa beklentileri

Cihaz teknolojik bir yenilik olarak görülmesine rağmen, profesyonel yazılımcı topluluğu tarafından pek de olumlu karşılanmadı. Reddit gibi platformlarda kullanıcılar 230 dolar olarak belirlenen fiyatı çok yüksek buluyor. Bazı eleştirmenler bu gadget'ı "şaka ürünü" olarak nitelendirerek, bunun yerine daha ucuz alternatifleri kullanmanın daha rahat olduğunu vurguluyorlar.

Yine de OpenAI, donanım pazarındaki ilk adımını attı. Şirket gelecekte eski Apple mühendisleriyle işbirliği yaparak daha karmaşık "akıllı ev" cihazları piyasaya sürmeyi planlıyor. Micro ise şimdilik yapay zeka ile çalışmayı fiziksel seviyeye taşıyan benzersiz bir aksesuar olarak kalmaya devam ediyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu cihaz, ChatGPT ile sürekli çalışan uzmanlar için ilginç bir deneyim olabilir.

OpenAIChatGPTMicroTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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