İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Gösterge

·4·Teknoloji
İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Gösterge

İnsanlık asırlardır ebedi hayatın sırlarını aramakta, ancak modern bilim bu konuda belirli biyolojik sınırlamaların bulunduğunu göstermektedir. Skoltech araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen yeni bilimsel çalışmalar, yaşlanmanın bilinen tüm mekanizmalarının durdurulduğu durumlarda bile insan ömrünün sonsuz olamayacağını ortaya koydu. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, insanlık için teorik açıdan en yüksek yaş sınırı 190 yıl olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber vermektedir.

Araştırmanın temel odak noktası DNA yapısındaki rastgele mutasyonlardır. İnsan doğumundan itibaren hücrelerinde somatik mutasyonlar — genetik hatalar birikmeye başlar. Ixbt.com yayın organının yazdığına göre, bilim insanları bu süreci tanımlayan matematiksel bir model geliştirdiler. Bu model, tüm dış ve iç hastalıkların ortadan kaldırıldığı durumlarda bile genetik bozulmaların organizmanın hayati faaliyetini tam olarak ne zaman durduracağını belirlemeye yardımcı oldu.

DNA Mutasyonları ve Ölümsüzlük Seddi

Kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve demans gibi yaşlılığa özgü rahatsızlıkların tamamen yenildiği varsayımsal bir dünyada bile hücrelerdeki DNA hasarı yine de kendi sözünü söyleyecektir. Zamanla biriken bu hatalar organ ve dokuların işleyişini altüst eder. Araştırma sonuçları, böyle bir senaryoda ortalama yaşam süresinin 146 yaş ile 194 yaş arasında olabileceğini gösterdi.

Şunu vurgulamak gerekir ki, bilim insanları bu rakamları kesin bir kehanet olarak kabul etmemeye çağrıyorlar. Bu sadece matematiksel bir değerlendirme olup, insan organizmasının biyolojik imkanları sınırını anlamaya yöneliktir. Araştırma sürecinde farklı dokuların farklı şekillerde yaşlandığı da belli oldu. Örneğin, karaciğer ve deri hücreleri sürekli yenilendiği için hasarları daha uzun süre telafi edebilir.

Buna karşın, kalp ve beyin hücreleri neredeyse hiç yenilenmez. Aynen bu nedenle bu hayati önemli organlarda mutasyonlar daha hızlı birikir ve bunlar insan ömrünü sınırlayan temel faktörlere dönüşür.

Geleceğin Teknolojileri İçin Temel

Somatik mutasyonlar yaşlanmanın birçok mekanizmasından sadece biridir. Eğer sadece bu faktörün kendisi ömrü 150–190 yıl ile sınırlıyorsa, demek ki günümüzde gözlemlenen daha düşük yaşam süresi göstergeleri diğer karmaşık biyolojik süreçlerle ilgilidir. Bilim insanlarına göre, geliştirilen model gelecekte yaşlanmayı yavaşlatan teknolojileri yaratmada en istikbal vad eden yönleri belirleyecektir.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, her ne kadar 190 yaş günümüz için fantastik görünse de, bu araştırma insan organizmasının gizli rezervlerinin henüz tam olarak incelenmediğini göstermektedir. Gelecekte gen mühendisliği ve hücresel terapi yoluyla bu teorik sınırlara yaklaşma imkanı doğabilir.

Bilim İnsanlarıAraştırmaGenetikYaşlanmaSağlık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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