Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattı

·22·Teknoloji
Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattı

Google, kullanıcı güvenliğini artırmak ve hesap erişim sürecini basitleştirmek amacıyla yeni bir teknolojiyi test etmeye başladı. Artık kullanıcılar, hesaplarına giriş yapmak veya şifrelerini sıfırlamak için kısa bir selfie video aracılığıyla kimliklerini doğrulayabilecekler. Bu yöntem, geleneksel şifrelere ve iki aşamalı doğrulama yöntemlerine ek olarak hizmet veriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistem öncelikle hesaba erişimin kaybolduğu durumlarda, örneğin kullanıcının şifresini unuttuğu durumlarda yardım etmek için tasarlandı. ixbt.com'un bilgisine göre, bu özelliği etkinleştirmek için kullanıcının ekrandaki talimatları izleyerek başını farklı açılara çevirmesi ve kısa bir video kaydetmesi gerekiyor. Bu süreç, sistemde kişinin biyometrik şablonunun oluşturulmasına hizmet ediyor.

Daha sonra sisteme giriş denemesi yapıldığında Google, yeni bir video kaydetmesini isteyecek ve bunu önceden kaydedilmiş örnekle karşılaştıracaktır. Veriler eşleşirse, kullanıcının hesaba girmesine izin verilir. Bu teknoloji, özellikle mobil cihazlarda şifreleri manuel olarak girmekten çok daha rahat ve hızlı kabul edilmektedir.

Güvenlik ve gizlilik önlemleri

Birçok kişinin ilgisini çeken gizlilik konusuna değinecek olursak, Google bu videoların şifrelenmiş olarak saklandığını ve yalnızca kimlik doğrulama amacıyla kullanılacağını vurgulamaktadır. Kullanıcı, kaydettiği selfie videoyu hesap ayarları aracılığıyla istatistiksel olarak dilediği zaman silme hakkına sahiptir. Ayrıca video kayıtları, kullanıcının ayrı izni olmadan başka amaçlarla kullanılmayacaktır.

Şirket uzmanlarının belirttiğine göre, yeni sistem birkaç düzeyli koruma katmanına sahiptir. Bu, dolandırıcıların fotoğraflar veya hazır video kayıtları (deepfake) yardımıyla sistemi kandırma riskini önemli ölçüde azaltır. Modern algoritmalar, videodaki insanın "canlı" olduğunu ve gerçek zamanlı hareket ettiğini tespit edebilir.

Şu anda bu özellik tüm kullanıcılar için aynı anda açık değil, aşamalı olarak sunuluyor. Kullanıcılar da kendi Google hesap ayarlarından bu özelliğin etkinleşip etkinleşmediğini kontrol edebilirler. Özellik mevcutsa, güvenlik bölümünde "Selfie video" veya benzer bir adla görünecektir.

Bu yenilik, teknoloji dünyasında şifrelerden tamamen vazgeçme (passwordless) stratejisinin bir parçasıdır. Google, Apple ve Microsoft gibi devler, uzun süredir kullanıcıları karmaşık sembolleri hatırlama zahmetinden kurtarıp parmak izi, yüz tarayıcı veya video gibi biyometrik verilerle kimlik doğrulamaya geçişi teşvik etmektedir.

GoogleTeknolojiGüvenlikBiyometriHesap
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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