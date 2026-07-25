NM-Tex, Mikroçip Paketleme İçin Kendi Üretim Hattını Başlatıyor

Rusya'nın mikroelektronik sektöründeki lider işletmelerinden biri olan “NM-Tex” şirketi, çip üretiminin son ve en önemli aşamalarından biri olan paketleme sürecini kendi bünyesinde kurmaya hazırlanıyor. Bu adım, şirkete tam döngülü bir üretim zinciri oluşturma ve dış teknolojilere olan bağımlılığı azaltma imkânı tanıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

CNews yayın organının sektördeki üst düzey yöneticilere dayandırdığı habere göre şirket, şu anda ilgili üretimi organize etmek amacıyla lider mühendis-teknologları işe alım sürecine başladı. Vakansiya tanımına göre yeni uzmanlar, teknolojik süreçlerin hazırlanmasından mikroçiplerin montajına, test edilmesinden yarı iletken plakaların kesilmesine kadar tüm görevlerle ilgilenecek.

Paketleme Sürecinin Önemi

Paketleme, mikroçip üretiminin son aşaması olup, bu süreçte yarı iletken kristal özel bir koruyucu kabuk içine yerleştirilir ve elektrik çıkışlarına bağlanır. Bu işlem, çipi nem, toz ve mekanik hasarlardan korumanın yanı sıra elektronik cihazlara monte edilmesini sağlar. Günümüzde birçok şirket, kristalleri hazırlayıp paketleme için üçüncü taraf fabrikalara göndermektedir, bu da maliyetlerin artmasına yol açmaktadır.

Edinilen bilgilere göre “NM-Tex”, ilk aşamada yeni hattı dış siparişler için değil, kendi iç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yönlendirecek. İşletmede flip-chip, BGA ve kablolu montaj teknolojilerinin benimsenmesi planlanıyor. Büyük olasılıkla konu, seri üretim için en uygun çözüm olan plastik kasalarla ilgilidir.

Sektörde Rekabet ve Beklentiler

Rus pazarında sözleşmeli temelde mikroçip paketleme hizmeti sunan “Mikron”, “Milandr” ve GS Group gibi işletmeler bulunsa da bunların çoğu küçük hacimlerde çalışmaktadır. Şimdilik maliyetler açısından Asyalı dev üreticilerle rekabet edememektedirler. “NM-Tex”in bu alana girmesinin pazardaki arzı artırması beklenmektedir.

“NM-Tex” halihazırda 28 nm teknolojik sürece dayalı çip üretecek bir fabrikanın inşasında da yer almaktadır. Ayrıca şirketin, devlet tarafından kurulan Birleşik Mikroelektronika Şirketi bünyesine katılması beklenmektedir. Bu stratejik projenin geliştirilmesi için 2030 yılına kadar yaklaşık 1 trilyon ruble tahsis edilmesi planlanıyor.

Şirketin kendisi henüz proje detaylarını açıklamıyor. Resmi yetkililer, ticari planların ve ortaklarla yapılan anlaşmaların gizlilik sözleşmesiyle korunduğunu belirtmekle birlikte, işletmenin gelişime yönelik çeşitli stratejik yönleri değerlendirmeye devam ettiğini ifade ediyor.