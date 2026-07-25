Kanada, Arktika İçin Mikro Nükleer Reaktörlerin Geliştirilmesine 40,5 Milyon Dolar Ayırdı

Kanada hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerinde enerji bağımsızlığını sağlamak ve uzak bölgeleri sürdürülebilir ısı ve elektrik enerjisiyle beslemek amacıyla büyük bir projeyi başlattı. Özellikle Canadian Strategic Missions Corporation (CSMC) şirketi, Arktik koşullarda çalışmaya uygun mikro nükleer reaktörleri tasarlamak için büyük miktarda mali destek aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

FedDev Ontario ajansı tarafından ayrılan 4,5 milyon dolarlık kaynak, projenin teknik çizimlerini tamamlamaya ve nükleer yakıtla çalışan ilk prototipi yaratmaya yönlendirilecek. Bu yatırım, Kanada hükümetinin toplam 40,5 milyon dolarlık büyük stratejik paketinin bir parçası olup, alandaki 23 kuruluş arasında dağıtılmıştır. Bu konuda ixbt.com yayın organı bilgi vermektedir.

Kuzey Bölgeleri İçin Yenilikçi Çözüm

Arktika gibi uzak ve iklimi son derece sert bölgelere geleneksel dizel yakıtı ulaştırmak hem maddi hem de lojistik açıdan oldukça pahalıya mal olmaktadır. Mikro nükleer reaktörlerin ise bu sorunu kökten çözmesi bekleniyor. Bunlar özerk bir şekilde çalışarak hem sivil hem de askeri altyapı tesislerini uzun süre kesintisiz enerjiyle besleyebilecek.

CSMC şirketi, kendi geliştirdiği ürünleri 2030 yılına kadar ticari pazara çıkarmayı planlıyor. Söz konusu teknoloji, Kanada'daki mevcut araştırma reaktörleri tabanında oluşturulmaktadır. Bu durum, yeni cihazları sertifikalandırma ve düzenleyici kurumlardan izin alma sürecini belirgin ölçüde hızlandıracaktır.

Uzay Üzerinden Yönetilen Enerji

Proje yalnızca enerjiyle ilgili değil, aynı zamanda yüksek teknolojik çözümleri de içermektedir. CSMC şimdiden Telesat uydu iletişim operatörü ile iş birliği mutabakat zaptı imzalamıştır. Buna göre, Arktika'daki mikro nükleer reaktörleri uzaktan denetlemek ve yönetmek için Lightspeed alçak yörüngeli uydu takımyıldızı kullanılacaktır.

Bu korumalı iletişim kanalı aracılığıyla uzmanlar, binlerce kilometre uzakta bulunan enerji cihazlarının durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilecekler. Bu da insan faktörünün az olduğu bölgelerde güvenliği en üst düzeye çıkaracaktır.

Uzmanların fikrine göre, bu teknolojinin başarılı bir şekilde uygulanması gelecekte diğer ülkelerin uzak ve ulaşılması zor olan bölgelerinde de kullanılabilir. Kanada hükümeti tarafından ayrılan bütçe, projeyi teorik aşamadan pratik gösterim düzeyine taşıma konusunda belirleyici bir öneme sahiptir.