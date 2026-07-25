Uzaya Fırlatma Sırasında Beklenmedik Olay: Çin Roketine Yıldırım Düştü

Çin'in Long March 3B roketi açık uzaya yükseldiği sırada doğrudan bir yıldırım çarpmasına maruz kaldı. Buna rağmen roket, görevini başarıyla sürdürerek belirlenen hedefi tamamen yerine getirdi. Bu nadir olay, uzay teknolojilerinin ekstremlere ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Olay, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra gerçekleşti. SpaceNews'in haberine göre, görgü tanıkları tarafından kaydedilen videolarda güçlü bir elektrik deşarjının roketin gövdesine çarptığı net bir şekilde görülebiliyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler birçok tartışmaya neden oldu, çünkü uçuş sırasında bir roketin yıldırım çarpmasına uğraması çok nadir görülen bir durumdur.

Çin Havacılık Bilimi ve Teknoloji Corporation (CASC) görev sonuçları hakkında resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, roketin faydalı yükü planlanan örgüte başarıyla ulaştığı belirtildi. İlginç bir şekilde, resmi açıklamada yıldırım çarpmasıyla ilgili olaydan bahsedilmedi, ancak görsel kanıtlar ve bağımsız uzmanlar bunu doğrulamaktadır.

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Kozmonotluk tarihinde bu tür durumlar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. En ünlü olay 1969 yılında Apollo 12 görevi sırasında yaşandı. O zaman kalkıştan birkaç on saniye sonra roket iki kez yıldırım çarpmasına maruz kalmıştı. O durumda geminin yerleşik sistemlerinde ciddi arızalar meydana gelmişti, ancak mürettebat kontrolü yeniden sağlayarak Ay'a uçuşa devam etmeyi başarmıştı.

Ayrıca 2019 yılında Rusya'nın Soyuz roketi ile de benzer bir olay yaşanmıştı. O zaman da yıldırım çarpması uyduların yörüngeye çıkarılmasına engel olamamıştı. Modern mühendislik başarıları, roketleri tasarlarken atmosferik elektriğin etkisini önceden hesaba katmaya olanak tanır.

Bugün uzay araçları özel koruma sistemleri ve ekranlanmış gövdelerle donatılmaktadır. Bu sistemler, elektrik yükünü roket içindeki hassas elektronik cihazlara zarar vermeden gövde boyunca yönlendirmek üzere tasarlanmıştır. Buna rağmen, irtifaya yükselen bir roketin yıldırım çarpmasına uğraması hala en şaşırtıcı ve tehlikeli olaylardan biri olmaya devam etmektedir.

Uzmanların belirttiğine göre, Long March 3B ile ilgili durum Çin'in uzay teknolojilerinin uluslararası standartlara tamamen uyduğunu ve beklenmeyen doğal afetlere hazır olduğunu gösterdi. Görevin başarısı, Pekin'in uzay arştırma programındaki önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir.