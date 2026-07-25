AMD Yeni Ryzen 7 9800HX3D İşlemcisini Hazırlıyor: Oyun Dizüstü Bilgisayarları İçin Devrim

Yarı iletken pazarının liderlerinden AMD, oyun dizüstü bilgisayarları için tasarlanan bir sonraki güçlü işlemcisi Ryzen 7 9800HX3D üzerinde çalışıyor. Bu yonganın, Fire Range serisinde 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk sekiz çekirdekli mobil işlemci olması bekleniyor. Yeni ürün, yüksek önbellek belleği ve performansı ile taşınabilir oyun cihazları segmentinde yeni standartlar belirleyebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Golden Pig Upgrade Pack içeriden öğreneninin (insider) verdiği bilgilere göre, yeni CPU 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Cihazın maksimum saat hızının 5,1 GHz seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. En önemlisi, işlemci 96 MB kapasiteli üçüncü seviye (L3) önbellek belleği ile donatılacak. Bu gösterge, oyunlarda kare hızını (FPS) önemli ölçüde artırmaya hizmet ediyor.

Teknik özellikler ve önbellek belleği kapasitesi

Ryzen 7 9800HX3D modeli, masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan popüler benzeri Ryzen 7 9800X3D ile neredeyse aynı karakteristik özelliklere sahip. Daha önce bu yeniliğin Ryzen 7 9755HX3D adı altında çıkması bekleniyordu, ancak AMD pazarlama açısından onu masaüstü versiyonuna yakınlaştırmaya karar verdi. ixbt.com haberine göre, 96 MB önbellek belleği 32 MB standart önbellek ve ek 64 MB kapasiteli 3D V-Cache katmanından oluşuyor.

Mobil versiyonun maksimum frekansı masaüstü modeline kıyasla yaklaşık 100 MHz daha düşük olabilir, bu da dizüstü bilgisayarlardaki ısı yayılımı ve enerji tüketimini kontrol etmekle ilgilidir. Buna rağmen, böylesine yüksek kapasiteli bir önbellek belleği, işlemcinin en ağır oyun senaryolarında bile yüksek hızda çalışmasını sağlar.

Üretim süresi ve ekran kartları ile uyumluluk

İçeriden öğrenenler, Ryzen 7 9800HX3D işlemcisinin seri üretiminin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde başlayacağını vurguluyor. Bu yonga ile donatılmış ilk dizüstü bilgisayarlar yıl sonuna kadar satışa çıkabilir, ancak resmi çıkış için en uygun platform olarak 2027 yılının ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek CES fuarı görülüyor.

Bir diğer önemli husus ise AMD'nin dizüstü bilgisayar üreticilerine harici ekran kartı seçiminde katı kısıtlamalar getirmemesidir. Bu, şirketlerin yeni işlemciyi yalnızca Radeon değil, aynı zamanda NVIDIA GeForce RTX mobil grafik kartlarıyla da özgürce kombinleyebileceği anlamına gelir. Bu durum, kullanıcılara pazarda farklı konfigürasyonlardaki güçlü oyun dizüstü bilgisayarlarını seçme imkanı tanır.

Özbekistan pazarında da AMD işlemcilerine dayalı dizüstü bilgisayarlar fiyat ve performans oranlarıyla tanınıyor. Yeni Ryzen 7 9800HX3D modelinin çıkışı, üst düzey oyuncular ve video kurgu profesyonelleri için taşınabilir cihazlarda yeni ufuklar açacağı şüphesizdir.