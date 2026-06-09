Rusya'da SIM kartların yeniden tesciline 90 günlük yasak getirildi

·7·Teknoloji
Rusya'da SIM kartların yeniden tesciline 90 günlük yasak getirildi

Rusya Devlet Duması, telekomünikasyon operatörleriyle sözleşmelerin feshine ilişkin yeni kurallar getiren yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumada kabul etti. Artık telefon numarası, ilk tahsis edildiği tarihten itibaren 90 gün boyunca başka bir abone adına yeniden tescil edilemez. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni düzenleme, siber dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik tedbirlerin ikinci paketinde yer aldı. Yetkililer, değişikliklerin dolandırıcılar tarafından numaraların hızla tescil edilmesi ve yeniden satılması yoluyla uygulanan "revolver" şemalarına son vermeyi amaçladığını belirtti.

Bununla birlikte, aboneler sözleşmeyi süresinden önce feshetme başvurusu yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda operatör hizmeti durdurmak ve abone ücreti tahsilatını kesmek zorundadır.

Ancak, sözleşme feshedilse bile, numaranın kendisi 90 günlük süre dolana kadar yeniden tescil için engelli durumda kalır. Bu önlem, çalınan veya dolandırıcılık amacıyla kullanılan numaraların derhal yeni sahiplerine geçmesini önler.

RusyaSIM KartTelekomünikasyonMevzuatSiber Güvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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