Scooter girişiminin kurucusu uzayda veri merkezi kurmak için 5 milyon dolar topladı

·4·Teknoloji
Scooter girişiminin kurucusu uzayda veri merkezi kurmak için 5 milyon dolar topladı

SpaceX şirketinin uzay endüstrisindeki başarıları, girişim sermayesi piyasasını tamamen değiştirdi. Artık uzay alanında deneyimi olmayan girişimciler bile büyük projeler için yatırım çekebiliyor. Elektrikli scooter servisi Spin'in kurucusu Euwyn Poon tarafından kurulan Orbital girişimi, a16z ve diğer yatırımcılardan 5 milyon dolarlık tohum yatırımı aldı. Şirketin amacı, Starship roketi düzenli uçuşlara başladıktan sonra yörüngede yapay zeka hesaplamaları için veri merkezleri kurmaktır. Techcrunch.com haberi veriyor.

Euwyn Poon daha önce Spin şirketini dev otomotiv şirketi Ford'a satmış ve otomotiv sektöründe deneyim kazanmıştı. Yeni projesi, Dünya'daki yapay zeka gücüne olan büyük talebi uzay aracılığıyla karşılamayı hedefliyor. Yörüngede güneş enerjisi sınırsız ve çevresel kısıtlamalar neredeyse yok, ancak ana sorun yüklerin uzaya taşınma maliyetinin yüksekliği olmaya devam ediyor. Orbital ekibi, SpaceX'in Starship projesinin nakliye maliyetlerini büyük ölçüde azaltacağına inanıyor.

Şu anda Los Angeles'ta bulunan ve Amazon LEO, SpaceX ile Northrop Grumman'ın eski çalışanlarından oluşan ekip, demo uçuşuna hazırlanıyor. Bu test kapsamında, NVIDIA Blackwell çipi ortak bir uyduya takılacak ve Orbital tarafından geliştirilen radyasyon koruma ve ısı yönetimi sistemleri test edilecek. Şirket, 2028 yılına kadar NVIDIA Space-1 Vera Rubin sınıfı GPU'larla donatılmış ilk veri işleme donanımını fırlatmayı planlıyor.

Orbital girişiminin uzun vadeli planı, 10.000 uydudan oluşan bir ağ oluşturmaktır. Her bir cihaz 100 kW güce sahip olacak ve toplamda gigawatt seviyesinde hesaplama gücü sağlayacaktır. Bu alanda rekabet artıyor: Starcloud zaten yörüngede kendi GPU'larına sahip ve Jeff Bezos liderliğindeki Blue Origin, New Glenn roketi yardımıyla uzayda veri merkezleri inşa edeceğini duyurdu. Poon'a göre, yapay zekaya olan talep o kadar yüksek ki, bu piyasada tüm katılımcılar için yeterli yer bulunacak.

OrbitalSpaceXNVIDIAStarshipUzay Teknolojileri
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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