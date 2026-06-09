100 bin döngülü 'devrim niteliğindeki' katı hal pili sahte çıktı

·5·Teknoloji
100 bin döngülü 'devrim niteliğindeki' katı hal pili sahte çıktı

Finlandiyalı Donut Lab girişimi etrafında büyük bir skandal patlak verdi. Daha önce devrim niteliğinde katı hal (solid-state) pil geliştirdiğini duyuran şirketin ürününün aslında sıradan bir lityum-iyon pil olduğu ortaya çıktı. Bu dolandırıcılığı Ziroth YouTube kanalının yazarı Ryan Inis Hughes ifşa etti. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Soruşturma sırasında, prestijli üniversiteler ve bilim merkezlerinden uzmanlar da dahil olmak üzere pil teknolojileri alanında 20'den fazla bağımsız uzman devreye alındı. Donut Lab, CES 2026 fuarında enerji yoğunluğu 400 Wh/kg olan, 5 dakikada şarj edilebilen ve 100 bin döngüye dayanabilen pillerin seri üretimine başladığını iddia ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu ses getiren açıklamaların ardından girişimin piyasa değeri 1,25 milyar dolar olarak belirlendi ve 1300'den fazla özel yatırımcıdan 25 milyon dolar yatırım topladı. Ancak şirketin eski ortakları ve operasyon direktörleri, CES 2026 fuarında sunulan özelliklerin gerçeği yansıtmadığını açıkça belirtti.

Laboratuvar araştırmaları durumu daha da kötüleştirdi. Uzmanların sonuçlarına göre, incelenen numune yüksek nikelli sıradan bir lityum-iyon hücrenin özelliklerini gösterdi. Gerilim eğrileri ve şarj sürecindeki fiziksel değişimler bunu kanıtlıyor. Gerçek enerji yoğunluğunun vaat edilen 400 Wh/kg yerine sadece 298 Wh/kg olduğu tespit edildi.

Şu anda Finlandiya'nın mali ve kolluk kuvvetleri Donut Lab şirketinin faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı. Girişimin yönetimi yatırımcıları yanıltmak ve teknolojik göstergeleri tahrif etmekle suçlanıyor.

Donut LabAküTeknolojiGirişimSkandal
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracakApple, kullanıcıların ilgisini çekmeyen uygulamaları kaldıracakBugün, 15:25iOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özellikleriOS 27: Apple'ın tanıtımda bahsetmediği yeni özelliklerBugün, 15:23iOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduiOS 27 beta sürümü yüklendikten sonra bazı banka uygulamaları çalışmayı durdurduBugün, 15:22Yandex güvenli elektrikli bisiklet kiralama coğrafyasını genişlettiYandex güvenli elektrikli bisiklet kiralama coğrafyasını genişlettiBugün, 15:21Rusya'da tarım dronları tarım arazilerinin işlenmesine başladıRusya'da tarım dronları tarım arazilerinin işlenmesine başladıBugün, 14:59Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni vergi: Ödeme tutarı markaya bağlı olacakDizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için yeni vergi: Ödeme tutarı markaya bağlı olacakBugün, 14:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde