100 bin döngülü 'devrim niteliğindeki' katı hal pili sahte çıktı

Finlandiyalı Donut Lab girişimi etrafında büyük bir skandal patlak verdi. Daha önce devrim niteliğinde katı hal (solid-state) pil geliştirdiğini duyuran şirketin ürününün aslında sıradan bir lityum-iyon pil olduğu ortaya çıktı. Bu dolandırıcılığı Ziroth YouTube kanalının yazarı Ryan Inis Hughes ifşa etti. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Soruşturma sırasında, prestijli üniversiteler ve bilim merkezlerinden uzmanlar da dahil olmak üzere pil teknolojileri alanında 20'den fazla bağımsız uzman devreye alındı. Donut Lab, CES 2026 fuarında enerji yoğunluğu 400 Wh/kg olan, 5 dakikada şarj edilebilen ve 100 bin döngüye dayanabilen pillerin seri üretimine başladığını iddia ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu ses getiren açıklamaların ardından girişimin piyasa değeri 1,25 milyar dolar olarak belirlendi ve 1300'den fazla özel yatırımcıdan 25 milyon dolar yatırım topladı. Ancak şirketin eski ortakları ve operasyon direktörleri, CES 2026 fuarında sunulan özelliklerin gerçeği yansıtmadığını açıkça belirtti.

Laboratuvar araştırmaları durumu daha da kötüleştirdi. Uzmanların sonuçlarına göre, incelenen numune yüksek nikelli sıradan bir lityum-iyon hücrenin özelliklerini gösterdi. Gerilim eğrileri ve şarj sürecindeki fiziksel değişimler bunu kanıtlıyor. Gerçek enerji yoğunluğunun vaat edilen 400 Wh/kg yerine sadece 298 Wh/kg olduğu tespit edildi.

Şu anda Finlandiya'nın mali ve kolluk kuvvetleri Donut Lab şirketinin faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı. Girişimin yönetimi yatırımcıları yanıltmak ve teknolojik göstergeleri tahrif etmekle suçlanıyor.