Snapdragon 8 Elite 6 ilk kez test edildi: Qualcomm enerji verimliliğinde devrim yaratıyor

·84·Teknoloji
Snapdragon 8 Elite 6 ilk kez test edildi: Qualcomm enerji verimliliğinde devrim yaratıyor

Mobil işlemciler pazarının lideri Qualcomm, bir sonraki amiral gemisi platformu Snapdragon 8 Elite 6 üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Çip için resmi tanıtım henüz uzak olsa da, mühendislik örneği ilk kez gerçek koşullarda test edildi. Bu yeniliğin akıllı telefon pazarında performans ve güç tüketimi arasındaki dengeyi yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış içeriden bilgi sağlayan (insider) Digital Chat Station'ın verilerine göre, yeni nesil işlemci mevcut Snapdragon 8 Elite 5 modeline kıyasla dikkate değer ölçüde daha yüksek enerji verimliliği sergiledi. Bu, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonların sadece daha güçlü olacağı değil, aynı zamanda tek bir şarjla daha uzun süre hizmet edeceği anlamına geliyor. Özbekistan pazarında yüksek performanslı cihazlara olan talebin arttığı bir dönemde, bu tür teknolojik başarılar kullanıcılar için son derece önemlidir.

Oyunlarda yüksek verimlilik ve 2 nanometre teknolojisi

İlk test sonuçları, Genshin Impact ve StarCraft gibi kaynak tüketen ağır oyunlarda Snapdragon 8 Elite 6'nın güç tüketiminin önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha düşük olduğunu gösteriyor. Günlük basit görevlerde ise bu farkın daha da belirginleşeceği ve pil ömründen önemli ölçüde tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

Bu kadar yüksek sonuçlar elde edilmesinin temel nedenlerinden biri, TSMC'nin gelişmiş 2 nanometre üretim sürecine geçilmesidir. Bu teknoloji, transistör yoğunluğunu artırırken ısı yayılımını azaltmayı mümkün kılıyor. Sonuç olarak akıllı telefonlar uzun süre aşırı ısınmadan istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca Qualcomm'un bu seride Snapdragon 8 Elite 6 Pro versiyonunu da tanıması bekleniyor. Bu model daha yüksek saat hızlarıyla öne çıkıyor, ancak maksimum güç tüketimi şu an için gizli tutuluyor. Uzmanlara göre Pro versiyonu ağırlıklı olarak oyuncular ve profesyonel içerik üreticileri için tasarlanan en pahalı amiral gemilerinde kullanılacak.

Qualcomm henüz bu çipin resmi özelliklerini açıklamamış olsa da, içeriden gelen bilgiler Android ekosistemindeki akıllı telefonlar için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Gelecek yıl Samsung, Xiaomi ve diğer büyük markaların en iyi modellerinin tam olarak bu çiple donatılması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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