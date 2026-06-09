Rivian, en önemli modeli olan R2 SUV'nin teslimatlarına başladı

·2·Teknoloji
Rivian, en önemli modeli olan R2 SUV'nin teslimatlarına başladı

Salı gününden itibaren Rivian şirketi, yeni R2 model elektrikli SUV'lerini ilk müşterilerine resmi olarak teslim etmeye başladı. Bu adım, elektrikli araç üreticisi için kitle pazarına giriş yolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Rivian'ın kurucusu ve CEO'su RJ Scaringe, R2 modelini şirketin şimdiye kadar sunduğu "en önemli ürün" olarak adlandırdı, çünkü bu model markanın otonom sürüş konusundaki hırslarında merkezi bir rol oynuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yaklaşık 58.000 dolardan başlayan R2 modeli, önceki R1 SUV modelinin birçok özelliğini bünyesinde barındırırken, daha kompakt ve bütçe dostu bir görünüme sahip. Şirket, 2027 yılından itibaren bu modelin 50.000 dolardan daha ucuz bir versiyonunu, yıl sonuna doğru ise 45.000 dolar civarında daha sadeleştirilmiş bir varyantını çıkarmayı planlıyor. Rivian, bu yılın sonuna kadar 20.000 ila 25.000 adet R2 teslim etmeyi hedefliyor; bu da onu ABD tarihindeki en hızlı yaygınlaşan elektrikli araçlardan biri haline getirebilir.

Şu anda üretim Illinois eyaletindeki Normal fabrikasında gerçekleştiriliyor ve 2028 yılında Georgia eyaletindeki yeni fabrikanın devreye girmesi bekleniyor. R2, ABD'de çevresel gerekliliklerin yumuşatıldığı ve elektrikli araçlar için vergi teşviklerinin kaldırıldığı zorlu bir piyasa ortamında debut yapıyor. Buna rağmen, RJ Scaringe piyasadaki rekabetin azalmasını kendi şirketi için bir fırsat olarak görüyor ve R2'nin en cazip seçeneklerden biri olacağına inanıyor.

Ayrıca, Rivian bu model aracılığıyla otonom sürüş teknolojilerine büyük önem veriyor. Gelecekte R2'nin tamamen kendi kendine sürülen bir araca dönüşmesi bekleniyor. Mart ayında Uber ile yapılan 1,25 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, 40.000 adede kadar R2 modelinin Uber ağında robotaksi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

RivianR2Elektrikli AraçTeknolojiOtonom Sürüş
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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