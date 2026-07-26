Juventus kaleci arıyor: Torino'da ana hedef PSG'li eldiven

·51·Spor
Juventus kaleci arıyor: Torino'da ana hedef PSG'li eldiven

İtalya'nın Juventus kulübü kaleci pozisyonunu güçlendirmek amacıyla kadrosuna yeni isimler katmayı planlıyor. Torino ekibinin dikkati şu anda Paris Saint-Germain forması giyen Lucas Chevalier üzerinde yoğunlaşmış durumda; genç kaleci takımın uzun vadeli 1 numarası olabilir. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Foot Mercato'nun haberine göre, Juventus Sportif Direktörü Frederic Massara şu anda birkaç farklı seçeneği değerlendiriyor. Michele Di Gregorio beklenen güveni veremeyince kulüp yönetimi transfer piyasasına dönme kararı aldı. Lucas Chevalier listenin üst sıralarında yer alıyor ancak bu transferin gerçekleşmesi kolay olmayacak.

24 yaşındaki Chevalier geçtiğimiz yaz Lille'den 40 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu. Parisli kulüple sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Bu durum Juventus'un transfer için büyük bir bütçe ayırması gerekeceği anlamına geliyor. Ayrıca Torino ekibi Emiliano Martinez ve Guglielmo Vicario gibi tecrübeli kalecileri de yakından takip ediyor.

Transfer piyasasında zincirleme reaksiyon

İlginç bir detay olarak, Juventus ve PSG şu sıralar Parma kalecisi Zion Suzuki için de rekabet ediyor. Japonya millî takımının oyuncusu Serie A'daki performansıyla birçok dev kulübün ilgisini çekti. Eğer PSG, Suzuki'yi kadrosuna katmayı başarırsa, bu durum Lucas Chevalier'nin Torino'ya transferine zemin hazırlayabilir.

Chevalier için Paris'teki ilk sezonu biraz zorlu geçti. Takıma katıldığında 1 numaralı kaleci olması bekleniyordu ancak Rusya millî takımı kalecisi Matvey Safonov ile yaşanan rekabette formasını kaybetti. Ayrıca Dünya Kupası öncesinde yaşadığı sakatlık da form durumunu olumsuz etkiledi.

Juventus sadece kaleci takviyesiyle sınırlı kalmak istemiyor. Kulüp hücum hattını güçlendirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor. Hollandalı futbolcunun İngiltere Premier Lig'de istediği süreleri bulamaması nedeniyle kiralık olarak Juventus'a katılması bekleniyor.

Sezonun kritik dönemi yaklaşırken Juventus yönetimi kadroyu kaliteli isimlerle güçlendirmeye çalışıyor. Lucas Chevalier transferi gerçekleşirse, bu hamle takımın gelecekteki savunma istikrarını sağlayabilir. Şu an için görüşmeler devam ediyor ve nihai karar önümüzdeki haftalarda verilecek.

JuventusPSGTransferLucas ChevalierFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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