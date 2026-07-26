Dünya Kupası'nın keşfi Vozinha Şili devi kadrosuna katıldı

·74·Spor
Dünya Kupası'nın keşfi Vozinha Şili devi kadrosuna katıldı

Dünya Kupası'ndaki harika performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Yeşil Burun Adaları milli takımı kalecisi Vozinha kendisine yeni bir kulüp buldu. 40 yaşındaki tecrübeli eldiven, Güney Amerika'nın en köklü kulüplerinden biri olan Şili ekibi Colo-Colo ile sözleşme imzaladı. Bu transfer futbol dünyası için beklenmedik bir gelişme oldu, çünkü kıdemli kaleci serbest oyuncu statüsünde Şili ligine transfer oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. .

Futbol kamuoyunda Vozinha olarak tanınan Josimar Dias, Şili kulübüyle 18 aylık sözleşmeye imza attı. Colo-Colo sosyal medya hesaplarında yeni transferini "Hoş geldin. Seni bekliyoruz" şeklinde kısa ve samimi bir mesajla karşıladı. Şu anda bu takım Şili liginde en yakın takipçisinin 13 puan önünde puan durumunda liderliğini sürdürmektedir.

Sosyal medya yıldızı ve Lionel Messi ile karşılaşma

Vozinha'nın popülaritesi Kuzey Amerika'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndan sonra benzeri görülmemiş bir seviyede arttı. Turnuvadan önce Instagram hesabında 50 bin civarında takipçisi varken, İspanya ile oynanan maçtan sonra bu rakam 14 milyona ulaştı. Günümüzde kitlesi 29,5 milyonu aşmış durumdadır. Bu durum futbolcunun sadece sahadaki değil, aynı zamanda kültürel alandaki etkisini de gözler önüne seriyor.

Turnuvanın son 16 turunda Yeşil Burun Adaları milli takımı Arjantin ile karşılaştığında Vozinha gerçek bir kahramanlık sergiledi. Maç boyunca sekiz kurtarış yaptı, bunlardan dördü doğrudan Lionel Messi'nin çektiği şutlardı. Özellikle Messi'nin kendine has tarzındaki serbest vuruşunu kurtarması uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir an oldu. Takımı 2:3 mağlup olmasına rağmen Vozinha maçın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edildi.

Maçtan sonra Lionel Messi ile Vozinha arasında samimi bir diyalog gerçekleşti. Goal.com'un haberine göre Messi, Afrikalı kaleciye sarılarak onun performansına yüksek değer biçti. "Messi bana 'Harikasın. Halkın seninle gurur duymalı' dedi. Bu benim için unutulmaz bir an oldu" diye hatırlıyor Vozinha. Ayrıca efsanevi Arjantinli ile forma değiştirmeyi de başardı.

Vozinha'nın geleceği hakkında çeşitli tahminler bulunuyordu. Özellikle ABD'nin Inter Miami kulübüne transfer olabileceğine dair haberler yayılmıştı. Ancak 34 kez Şili şampiyonu ve bir kez Copa Libertadores kazananı olan Colo-Colo seçeneği kaleci için öncelikli tercih oldu. Bu transferle Şili kulübü kadrosunu uluslararası düzeyde tecrübeli bir isimle güçlendirmiş oldu.

VozinhaColo-ColoLionel MessiTransferDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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