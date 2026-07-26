Artemis 2 Astronotu NASA'yı Ay'a İniş Planını Değiştirmeye Çağırdı

NASA'nın Artemis 2 misyonu pilotu Victor Glover, Amerikan uzay ajansını insanlı Ay uçuşları stratejisini gözden geçirmeye çağırdı. Astronotun görüşüne göre, ilk ekipleri hemen Ay'ın güney kutbuna göndermek yerine, öncelikle ekvatora yakın bölgelere inmek daha güvenli ve verimli olacaktır. Bu konuda ixbt.com sitesi NASA Exploration Science Forum etkinliğine dayanarak haber vermektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Glover teklifini NASA yönetimine iletirken temel odak noktasını riskleri azaltmaya yöneltti. Onun sözlerine göre, Ay'ın ekvatoryal kısmı önceki Apollo programı aracılığıyla iyi bir şekilde incelenmiştir ve buradaki koşullar astronotlar için çok daha elverişlidir. Eğer ajansın temel amacı mümkün olan en kısa sürede Ay yüzeyine geri dönmekse, tanıdık ve aydınlık bölgeleri seçmek daha mantıklı bir adım olacaktır.

Güney Kutbu'ndaki Zorluklar ve Riskler

NASA'nın mevcut planlarına göre, Artemis misyonları kapsamında doğrudan güney kutbuna iniş öngörülmektedir. Ancak Victor Glover bu bölgenin kendine has karmaşıklıkları olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle güney kutbunda Güneş ufka çok yakın konumlandığı için uzun süren koyu gölgeler oluşmaktadır. Bu durum sadece araçların inmesini değil, aynı zamanda astronotların hareket etmesini ve teknik ekipmanların çalışmasını da ciddi şekilde zorlaştırmaktadır.

Bir diğer önemli husus ise ekibin geri dönüş imkanlarıdır. Mevcut projede Gateway orbital istasyonu ile ilgili yakınlaştırılmış halo yörüngenin (NRHO) kullanılması planlanmaktadır. Böyle bir yörünge sayesinde astronotlar Ay yüzeyinde geri dönüş için uygun zamanı bekleyerek bir haftaya kadar mahsur kalabilirler. Ekvatoryal bölgelerde ise acil durumlarda Dünya'ya dönüş imkanları daha geniştir.

Aşamalı Gelişim Stratejisi

Glover'ın düşüncesine göre, NASA karmaşık kutup misyonlarına geçmeden önce deneyim kazanmalıdır. Öncelikle daha basit koşullarda iniş ve yaşam becerilerini oluşturup, ardından daha zor ekspedisyonlara geçmek uygundur. Bu yaklaşım misyon başarısını garanti etmenin yanı sıra insan hayatının korunmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu teklif henüz astronotun kişisel pozisyonu olarak kabul edilmektedir. NASA resmi olarak planlarını değiştirmiş değildir ve güney kutbunu gelecekteki Artemis misyonları için ana hedef olarak görmektedir. Çünkü tam olarak bu bölgede donmuş su rezervlerinin bulunduğu tahmin edilmektedir ve bu, gelecekteki uzun vadeli üsler için hayati önem taşıyan bir kaynaktır.