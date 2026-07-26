Phineas Fisher: Casus Yazılım Üreticilerini Dize Getiren Gizemli Hacker

·104·Teknoloji
Phineas Fisher: Casus Yazılım Üreticilerini Dize Getiren Gizemli Hacker

Siber güvenlik dünyasında onlarca yıldır pek çok hacker adını tarihe kazımış olsa da, hiçbirleşi Phineas Fisher kadar kamunun dikkatini çekmeyi başaramadı. En sansasyonel saldırısının üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen Phineas, hâlâ yakalanamamış en etkili ve ünlü hacker olmaya devam ediyor. O, yalnızca sistemleri ihlal eden bir siber suçlu değil, aynı zamanda siyasi ve sosyal amaçlar güden bir aktivist olarak tanınıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Phineas Fisher adı ilk kez 2014 yılında, casus yazılım FinFisher'ın yaratıcısı olan Gamma Group şirketine düzenlenen saldırının ardından ortaya çıktı. Hacker, kendi takma adını doğrudan bu şirketin ürününden almıştı. O dönemde çalınan bilgileri, yani casus yazılım araçlarını, ürün kılavuzlarını ve fiyat listelerini kamuoyuna açıklamıştı. Her ne kadar o zamanlar Gamma Group faaliyetlerine devam etmiş olsa da, bu olay siber dünyadaki büyük değişimlerin başlangıcı oldu.

Hacking Team Şirketinin Çöküşü

Bir yıl sonra Phineas daha büyük bir hedefi, İtalyan Hacking Team şirketini vurdu. Bu girişim, hükümetler için casus yazılımları küresel bir iş haline getiren ilk kuruluşlardan biriydi. Hacker, şirket sunucularından kaynak kodları, on binlerce dahili e-posta ve gizli sözleşmeler dahil olmak üzere 400 GB'tan fazla veri çaldı.

Sızdırılan bu veriler, gazetecilerin Ekvador, Meksika ve Panama gibi ülkelerdeki siyasi skandalları deşifre etmesini sağladı. Hacking Team için bu saldırı felaket oldu: Yıllar sonra şirket başkanı David Vincenzetti, işini sembolik olarak 1 avro karşılığında satmak zorunda kaldı. Bu olay, casus yazılım pazarında faaliyet gösteren diğer şirketler, özellikle de İsrailli NSO Group gibi devler için ciddi bir uyarıydı.

Phineas Fisher yalnızca teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadı. Katalan polisi (Mossos d’Esquadra) sendikasına ve Türkiye'nin iktidar partisinin sistemlerine de başarılı saldırılar düzenledi. Türkiye'deki hack operasyonu, Suriye'nin kuzeyindeki Rojava özerk bölgesini desteklemek amacıyla gerçekleştirilmişti. Hacker hatta kendi saldırı yöntemleri hakkında 39 dakikalık bir video kılavuz bile yayınladı.

Aktivizm ve Finansal Sistemlere Saldırı

Hacker'ın bilinen son büyük operasyonu, Man Adası'ndaki Cayman National Bank şubesine karşı yöneltildi. 2016 yılında gerçekleşen bu olay hakkında yalnızca üç yıl sonra bilgi verdi. Phineas, röportajlarından birinde yasadışı yollarla para kazandığını, bu fonları ise hayır işlerine, özellikle Rojava bölgesine Bitcoin şeklinde aktardığını vurgulamıştı.

  • Şirketlerin yasadışı faaliyetlerinin deşifre edilmesi;
  • Siyasi ve sosyal adaletin yeniden sağlanması çabası;
  • Diğer aktivistleri teşvik etmek amacıyla özel bir ödül fonunun kurulması.
Phineas Fisher'ın kimliği hâlâ sır olarak kalmaya devam ediyor. Bazı siber güvenlik araştırmacıları onu anarşist olarak nitelendirirken, diğerleri modern Robin Hood ile kıyaslıyor. Ne olursa olsun, casus yazılım üreten büyük şirketlere karşı verdiği mücadele teknoloji dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Bugün o, sadece bir hacker değil, aynı zamanda siber direnişin bir sembolü olarak görülüyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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