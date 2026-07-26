Lockheed Martin Şirketi ULA İçin 500 Milyon Dolarlık Kredi Garantisi Sağladı

·39·Teknoloji
Lockheed Martin Şirketi ULA İçin 500 Milyon Dolarlık Kredi Garantisi Sağladı

ABD'li savunma ve havacılık devi Lockheed Martin, ortak girişimi olan United Launch Alliance (ULA) şirketini desteklemek amacıyla 500 milyon dolara kadar olan bir kredi hattına kefil oldu. Bu finansal yardım, Vulcan Centaur roket uçuşlarının askıya alınmasının ardından ortaya çıkan ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor. Bu adım, uzay sektöründeki önde gelen oyunculardan biri için mevcut kritik dönemde son derece önemlidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) raporuna göre, Lockheed Martin tarafından sağlanan garantinin maksimum tutarı yarım milyar doları buluyor. Bilgi açısından, ULA şirketi Lockheed Martin ve Boeing korporasyonları tarafından eşit hisselerle (50/50) kurulmuş bir ortak girişimdir. ixbt.com yayın organının yazdığına göre, Lockheed bu yükümlülüğü 2026 yılının ikinci çeyreğinde resmileştirdi ve ilk değeri 64 milyon dolar olarak değerlendirildi.

Finansal darboğazın temel nedeni, Vulcan Centaur roketinin son uçuşlarında gözlemlenen teknik arızalardır. Şubat ayında gerçekleştirilen USSF-87 misyonu sırasında raketa ABD Uzay Kuvvetleri yükünü yörüngeye başarıyla çıkarmış olmasına rağmen, katı yakıtlı hızlandırıcılardan birinde bir anomali tespit edilmişti. Bunun ardından güvenlik önlemi olarak sonraki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Teknik sorunlar ve soruşturma süreci

Şu anda ULA ve motor üreticisi Northrop Grumman uzmanları arıza nedenlerini belirlemek için kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Dikkat çekici bir şekilde, benzer bir sorun 2024 yılının ekim ayında Vulcan roketinin ikinci test uçuşu sırasında da gözlemlenmişti. Bu durum sistemsel arıza olasılığını artırarak projenin finansal istikrarına darbe vurdu.

ULA yönetimi Lockheed Martin desteğiyle kredi alındığını doğrulamış olsa da, anlaşmanın tüm detaylarını açıklamadı. Şirketin 2026 yılı planları oldukça iddialıydı: yıl boyunca Vulcan roketini 18 kez fırlatmayı ve uçuş temposunu keskin bir şekilde artırmayı amaçlıyorlardı. Ancak USSF-87 misyonundan sonra hiçbir fırlatma gerçekleştirilmedi.

Northrop Grumman temsilcileri hızlandırıcı bileşenlerinin yeniden tasarlandığını ve yer testlerinde kendini kanıtladığını bildirdi. Yine de yeni ve geliştirilmiş motorların teslimatının ancak yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor. Bu durum, Vulcan roketlerinin büyük havacılığa dönüş süresinin hâlâ belirsizliğini koruduğunu gösteriyor.

Bu durum küresel uzay pazarındaki rekabeti de etkileyebilir. Lockheed Martin tarafından tahsis edilen fonlar, ULA şirketine yükümlülüklerini yerine getirmek ve teknik sorunları gidermek için zaman kazandıracaktır. Teknoloji meraklıları için bu tür küresel projelerdeki değişiklikler, uydular ve uluslararası iletişim sistemlerinin gelişimi açısından da ilgi çekicidir.

Lockheed MartinULAVulcan CentaurUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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