Julian Brandt İçin Mücadele: Leeds United ve Ajax Serbest Oyuncuyu Kadrosuna Katmak İstiyor

Almanya millî takımı ve Borussia Dortmund'un eski orta sahası Julian Brandt'ın kariyerine İngiltere veya Hollanda'da devam etmesi bekleniyor. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan 30 yaşındaki futbolcu için Leeds United ve Ajax kulüpleri arasında ciddi bir rekabet başladı. Sky Sports'un haberine göre, İngiliz kulübü tecrübeli oyun kurucuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Julian Brandt, Bundesliga devi ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer pazarındaki en cazip bedelsiz seçeneklerden biri haline geldi. Dortmund'daki kariyeri başarılı geçse de taraftarlar yolları ayırma kararı aldı. Artık futbolcu yeni adresi hakkında nihai kararını vermek zorunda. Her ne kadar Ajax gibi Avrupa kupaları tecrübesine sahip bir kulüp ilgi gösterse de, futbolcunun kendisi İngiltere futboluna daha sıcak bakıyor.

Leeds United'dan Ciddi Teklif

Leeds United yönetimi Julian Brandt için üç yıllık sözleşme teklifini masaya koydu. Gazeteci Luca Bendoni'nin bilgilerine göre, futbolcunun babası ve menajeri Jürgen Brandt bu ayın başlarında kulübün Thorp Arch antrenman tesislerini ziyaret etti. Kulübün altyapısı ve gelecekteki projeleriyle şahsen tanıştılar. Bu durum İngilizlerin bu transfere ne kadar ciddi yaklaştığının bir kanıtı.

Belli olduğu üzere Julian Brandt, 2019 yılında Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan futbolcu, 11 gol ve 4 asiste imza attı. Ayrıca 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı oynanan maçta da sahne aldı. Onun üst düzey tecrübesi Leeds'in kadrosunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Ajax Seçeneği ve Futbolcunun Rekoru

Amsterdam ekibi Ajax da Brandt'ı renklerine bağlama çabasından vazgeçmedi. Hollanda kulübü futbolcuya Avrupa sahnelerindeki prestijini ve teknik yeteneklerine uygun oyun tarzını vadediyor. Ancak Brandt'ın kariyerinin bu aşamasında kendini Premier League'de denemeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Julian Brandt, Bundesliga tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olarak tanınıyor. 21 yaşında Almanya'nın en üst liginde 100 maça çıkan en genç futbolcu olmayı başarmıştı. Aynı zamanda Bundesligada 300 maç barajını aşan tarihteki en genç üçüncü oyuncudur. Bu istikrar ve yetenek her takımın hücum potansiyelini artıracaktır.

Goal.com'un haberine göre Leeds United bu transfer yarışını kazanmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Serbest oyuncu statüsündeki bu seviyede bir futbolcuyu transfer etmek kulüp için hem finansal hem de sportif açıdan büyük bir başarı olacaktır. Brandt'ın kararını önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklaması bekleniyor.