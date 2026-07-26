Warner Bros. Discovery ve Amazon Arasında Mahkeme: Personel Hırsızlığı Krizi

Hollywood'un iki büyük devi Warner Bros. Discovery (WBD) ve Amazon arasında ciddi bir hukuki anlaşmazlık ortaya çıktı. Warner Bros. şirketi, Amazon'a karşı dava açarak onu üst düzey yöneticileri yasadışı yollarla kendi tarafına çekmekle suçluyor. Bu durum, film endüstrisi ve streaming hizmetleri pazarındaki rekabetin ne kadar sertleştiğini gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

Deadline dergisinin haberine göre, Warner Bros. Discovery'nin sunduğu dava dilekçesinde Amazon, sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmek, haksız rekabet ve çalışanları "korsanlık" yoluyla koparmakla suçlandı. Olayın merkezinde, HBO Max pazarlama departmanının eski yöneticisi Pia Barlow yer alıyor. Kendisi yakın zamanda Amazon MGM Studios ekibine katılmıştı, ancak WBD mevcut sözleşmesinin hala geçerli olduğunu iddia ediyor.

Sözleşme Süreleri ve Hukuki Anlaşmazlıklar

Warner Bros. yetkililerinin belirttiğine göre, Pia Barlow ile yapılan iş sözleşmesinin 31 Ekim 2027 tarihine kadar geçerli olması gerekiyordu. Dava dilekçesinde, Amazon'un Kaliforniya eyaleti yasalarını hiçe sayarak çalışanları mevcut anlaşmaları ihlal etmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Ayrıca Amazon'un kendi tarafına geçen çalışanlara her türlü hukuki sonuçları ve cezaları karşılama sözü verdiği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra Warner Bros., bir diğer üst düzey çalışanı Francesca Orsi ile ilgili durumu da örnek gösterdi. Edinilen bilgilere göre Amazon, kendisini de kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Bayan Orsi sonunda WBD bünyesinde kalmaya karar vermiştir. Onun sözleşmesinin de Aralık 2027'ye kadar geçerli olması belirlenmişti.

Sektördeki Sonuçlar

Bu dava sürecinin, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki iş hukukuyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden canlandırması bekleniyor. Mesele şu ki, eyalet yasaları genellikle çalışanların serbest hareketliliğini destekler, ancak süreli sözleşmeler (term employment agreements) bu konuda ayrıcalıklı bir hukuki statüye sahiptir. Eğer Warner Bros. kazanırsa, bu diğer büyük teknoloji ve medya şirketleri için de bir uyarı niteliğinde olacaktır.

Şimdilik Amazon MGM Studios yetkilileri bu suçlamalarla ilgili resmi yorum yapmaktan kaçındı. Belirtmek gerekir ki Warner Bros. Discovery şu anda Paramount şirketini satın alma müzakerelerini geçici olarak durdurmuş ve kendi iç kaynaklarını korumaya ciddi şekilde odaklanmıştır. Özbekistanlı kullanıcıların da aşina olduğu HBO ve Amazon Prime Video gibi platformlar arasındaki bu mücadele, gelecekte içerik kalitesine ve personel değişimine önemli ölçüde etki edebilir.