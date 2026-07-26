Real Madrid, Manchester City yıldızı Rodri transferini bitirmeye çok yakın

·48·Spor
Real Madrid, Manchester City yıldızı Rodri transferini bitirmeye çok yakın

Real Madrid kulübü, transfer piyasasında bir kez daha ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre, Manchester City ve İspanya millî takımının orta sahası Rodri kısa süre içinde "Eflatun-Beyazlılar"ın üyesi olabilir. Üst üste iki sezondur büyük kupalardan uzak kalan Madrid devi, kadroyu kökten yenileme çalışmaları kapsamında bu transferi öncelikli hedef olarak belirledi. Bunu Goal.com bildiriyor .

Rodri uzun süredir Madridli scoutların radarındaydı, ancak onun Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ve istikrarlı oyunu Florentino Pérez'i kesin adımlar atmaya yöneltti. Şu anda müzakereler son aşamaya girmiş olup, anlaşmanın resmîleşmesi için sadece tarafların imzası bekleniyor. Futbolcunun da ülkesine dönmek ve kariyerini Madrid'de sürdürmek istemesi transferin gerçekleşme ihtimalini daha da artırıyor.

Stratejik seçim ve iç uzlaşı

İlginç bir detay olarak, Rodri transferi Florentino Pérez için biraz nahoş bir durumu da beraberinde getirmişti. Zira futbolcu birkaç yıl önce Pérez'in başkanlık seçimindeki rakibi Enrique Rikelme tarafından ana seçim vaadi olarak öne sürülmüştü. Buna rağmen Rodri'nin yeteneği ve takıma katacağı fayda tüm kişisel görüşlerin önüne geçti. Valdebebas'ta şu anda bu transferle ilgili tam bir fikir birliğine varılmış durumda.

Takımın teknik direktörü José Mourinho da bu transfer için yeşil ışık yaktı. Deneyimli çalıştırıcı Rodri'yi, son yıllarda takımda eksikliği hissedilen "derin oyun kurucu" (deep-lying playmaker) rolünü kusursuz şekilde üstlenebilecek tek aday olarak görüyor. Onun saha görüşü ve oyun temposunu kontrol etme yeteneğinin Real Madrid'in oyun tarzını tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Müzakerelerin kilit aşaması

Önümüzdeki hafta Real Madrid için hayati önem taşıyacak. Kulüp yönetimi, stratejik açıdan kritik öneme sahip iki transferi, özellikle de Rodri ile ilgili anlaşmayı sonuçlandırmak istiyor. Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen, Madrid kulübü İngilizleri tatmin edecek cazip bir mali teklif hazırlamış durumda.

Bu transfer yalnızca Real Madrid'in kadrosunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm Avrupa futbolundaki güç dengesini de değiştirebilir. Rodri gibi bir ön liberonun ayrılması, Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City için büyük bir kayıp olacaktır. Madrid kulübü ise bu hamleyle hegemonya statüsünü yeniden kazanmayı amaçlıyor.

Real MadridManchester CityRodriTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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