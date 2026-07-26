Dünya dışı yaşam izleri: Bilim insanları uzaydan sinyal aramak için yeni bir yöntem önerdi

·60·Teknoloji
Dünya dışı yaşam izleri: Bilim insanları uzaydan sinyal aramak için yeni bir yöntem önerdi

İnsanlık on yıllar boyunca dünya dışı medeniyetleri yanlış yöntemlerle aramış olabilir. Yeni bir bilimsel araştırmanın yazarları, uzayda akıllı yaşam belirtileri arama yaklaşımını kökten yeniden gözden geçirmeyi öneriyorlar. Onlara göre, beklediğimiz karmaşık ve aşırı kısa lazer darbeleri yerine, çok daha basit ve ucuz teknolojilere odaklanmak gerekiyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Ixbt.com'un belirttiğine göre, araştırmacılar ekonomik faktörü temel argüman olarak öne sürüyorlar. Eğer teknolojik açıdan gelişmiş bir medeniyet kaynak tasarrufu yapmak istiyorsa, pahalı femtosaniye vericiler yerine yüzyıllar boyunca hizmet edecek mikrosaniye veya milisaniye lazer işaretleri inşa etme olasılığı yüksektir. Bu tür otonom cihazlar çok daha dayanıklı ve uzun mesafelere sinyal göndermek için daha uygun kabul ediliyor.

Bilim insanlarının tahminine göre, bu tür lazer işaretleri yıldızların yakınında değil, yıldızlararası yörüngelerde, örneğin insanlığın Voyager araçlarının hareket ettiği yörüngelere benzer bölgelerde yerleştirilmiş olabilir. Bu yöntem, sinyali yıldızın güçlü ışığından ayırmayı kolaylaştırır ve karmaşık filtreleme sistemlerine olan ihtiyacı azaltır.

Neden onları henüz bulamadık?

Sorun sinyallerin yokluğunda değil, arama yöntemlerimizdeki eksikliklerde olabilir. Günümüzde gökyüzü gözleminde kullanılan pozlama süresi birkaç saniyeden saatlere kadar sürmektedir. Bu kadar uzun zaman aralığında mikrosaniye parlamaları adeta "kaybolur" ve arka plan gürültüsünden ayırt edilemez hale gelir. Araştırmacılar, mevcut SETI programlarının uzayın mikroskopi aralığına kıyasla neredeyse "kör" durumunda olduğunu vurguluyorlar.

Bu boşluğu doldurmak için Cosmic Lighthouses ("Kozmik Fenerler") projesi öneriliyor. Proje kapsamında üç modern teknolojinin kullanılacağı öngörülüyor:

  • Aşırı kısa parlamaları kaydedebilen CMOS matrisleri;
  • Geniş kapsamlı gözlem imkanı sunan diffraksiyon-refraksiyon MODE lensleri;
  • Büyük hacimli verileri gerçek zamanlı olarak işleyen modern NVIDIA ve diğer tür grafik işlemciler (GPU).

Hesaplamalara göre, çapı 1 metre olan sıradan bir yer teleskobu bile 100 MW gücündeki bir lazer işaretini 72 ışık yılı mesafeden tespit edebilir. Bu mesafe içinde yaklaşık 3000 yakın yıldız sistemi bulunmaktadır. Bir haftalık gözlemler sırasında tekrarlayan darbeler toplanırsa, sinyalin gerçekliğini bilimsel olarak kanıtlama fırsatı doğar.

Bu proje sadece dünya dışı varlıkları bulmakla kalmayıp, genel astronomi için de büyük önem taşıyor. Mikrosaniye aralığını inceleyerek bilim insanları uzayda henüz bilinmeyen hızlı astrofiziksel süreçleri keşfedebilirler. Yapay işaretler bulunmasa bile bu araştırma, uzay hakkındaki bilgimizi önemli ölçüde zenginleştirecektir.

UzayAstronomiSETILazerTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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