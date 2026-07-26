Intel Son 15 Yılın Rekor Büyümesini Kaydetti: Başarının Arkasındaki Endişeler

·40·Teknoloji
Intel Son 15 Yılın Rekor Büyümesini Kaydetti: Başarının Arkasındaki Endişeler

Yarı iletken endüstrisinin devi Intel Corporation, 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre beklenmedik finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 16 milyar doları aştı. Bu, 2011 yılından bu yana kaydedilen en yüksek büyüme oranı olup teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, şirket hisse başına net kârını 0,42 dolar olarak gerçekleştirdi. Bu, analistlerin öngördüğü göstergenin iki katından fazla. Ancak bu olumlu rapora rağmen yatırımcılar şirketin geleceğinden şüphe duymaya devam ediyor. Sonuç olarak Intel hisseleri rapordan sonra başlangıçta yükseldi, ardından keskin bir düşüş yaşamaya başladı ve temmuz ayı boyunca toplam değerinin yüzde 28'ini kaybetti.

Şirketin başarısının temel sürücüsü yapay zekâ ve veri merkezleri (Data Center) için tasarlanan teknolojiler oldu. Bu bölümün geliri yüzde 59 artarak 6 milyar doları geçti. Ayrıca kişisel bilgisayarlar için işlemci üretim işi yüzde 13, sözleşmeli çip üretimi (foundry) alanı ise yüzde 31 oranında büyüdü.

Yapay Zekâ ve Üretim Kapasiteleri

Intel yönetimi uzun yıllardan beri ilk kez veri merkezleri segmentinde ürün kıtlığı yaşadığını bildirdi. Bu, talebin arzdan çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Lip-Bu Tan tarafından gerçekleştirilen maliyet düşürme programı ve pazarın canlanması sonucunda şirketin brüt kârlılığı geçen yılki yüzde 3'ten yüzde 42'ye yükseldi.

Şirket gelecek çeyrek için de iyimser tahminlerde bulunuyor. Üçüncü çeyrekte gelirin 16-17 milyar dolar civarında olması bekleniyor ki bu, pazar beklentilerinin oldukça üzerinde. Ayrıca Intel, 10 büyük uzun vadeli sözleşme imzaladığını duyurdu; bu da tedarik zincirinin istikrara kavuştuğunu gösteriyor.

Yatırımcıları Neden Endişelendiriyor?

Pazar katılımcılarının ana şüphesi, Intel şirketinin en modern teknolojik süreçlere dayalı çip üretimi konusunda büyük müşterileri çekebilme yeteneğiyle ilgilidir. Şimdilik sözleşmeli üretim konusunda halka açık duyurulan tek büyük müşteri Fortinet olmaya devam ediyor, ancak o da en gelişmiş değil, nispeten eski teknolojileri kullanıyor.

Ayrıca üçüncü çeyrekte kişisel bilgisayarlar için işlemci satışlarının bellek modülleri (RAM) kıtlığı nedeniyle durabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Uzmanlara göre Intel hisselerinin geleceği mevcut kâra değil, şirketin sözleşmeli çip üretimi (foundry) konusunda NVIDIA veya Apple gibi devlerle rekabet edebilmesine bağlı kalmaya devam ediyor.

IntelTeknolojiYapay Zekâİşlemciİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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