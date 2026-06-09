Samsung Galaxy A17, A34 ve A57 modelleri için One UI 9.0 testleri başladı

Samsung, yeni One UI 9.0 kullanıcı arayüzünün geliştirme sürecini hızlandırıyor. Şirketin sunucularında ilk kez Galaxy A34 ve Galaxy A57 akıllı telefonları için hazırlanan yeni arayüzün test sürümleri tespit edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yazılım sürümleri sırasıyla A346BXXUFGZF1 ve A576BXXU3BZF3 numaraları altında kaydedildi. Ayrıca, Samsung sunucularında uygun fiyatlı Galaxy A17 modeli için de One UI 9.0 beta sürümü (A176BXXU5DZF1 numarasıyla) ortaya çıktı.

Daha önce Samsung, One UI 9.0 sistemini amiral gemisi olarak kabul edilen Galaxy S26 serisi için test etmeye başlamıştı. Galaxy A serisi cihazlar için ilk yazılımların ortaya çıkması, geliştirme programının orta ve bütçe segmentindeki akıllı telefonlara da genişlediğini gösteriyor.

Şu an için Samsung, bu modeller için One UI 9.0 sisteminin kararlı sürümünün çıkış tarihlerini resmi olarak açıklamadı. Tahminlere göre, güncelleme yaz sonu veya sonbahar başlarında kullanıcılara sunulacak.