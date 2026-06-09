Samsung Galaxy A17, A34 ve A57 modelleri için One UI 9.0 testleri başladı

·8·Teknoloji
Samsung Galaxy A17, A34 ve A57 modelleri için One UI 9.0 testleri başladı

Samsung, yeni One UI 9.0 kullanıcı arayüzünün geliştirme sürecini hızlandırıyor. Şirketin sunucularında ilk kez Galaxy A34 ve Galaxy A57 akıllı telefonları için hazırlanan yeni arayüzün test sürümleri tespit edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yazılım sürümleri sırasıyla A346BXXUFGZF1 ve A576BXXU3BZF3 numaraları altında kaydedildi. Ayrıca, Samsung sunucularında uygun fiyatlı Galaxy A17 modeli için de One UI 9.0 beta sürümü (A176BXXU5DZF1 numarasıyla) ortaya çıktı.

Daha önce Samsung, One UI 9.0 sistemini amiral gemisi olarak kabul edilen Galaxy S26 serisi için test etmeye başlamıştı. Galaxy A serisi cihazlar için ilk yazılımların ortaya çıkması, geliştirme programının orta ve bütçe segmentindeki akıllı telefonlara da genişlediğini gösteriyor.

Şu an için Samsung, bu modeller için One UI 9.0 sisteminin kararlı sürümünün çıkış tarihlerini resmi olarak açıklamadı. Tahminlere göre, güncelleme yaz sonu veya sonbahar başlarında kullanıcılara sunulacak.

SamsungGalaxy AOne UI 9.0Akıllı TelefonTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tecno, Ella yapay zeka asistanına futbol modu eklediTecno, Ella yapay zeka asistanına futbol modu eklediBugün, 17:27VTB, bireysel müşteriler için SBP üzerinden QR kodlu transferleri başlattıVTB, bireysel müşteriler için SBP üzerinden QR kodlu transferleri başlattıBugün, 17:27Anthropic, en güçlü Claude Fable modelini halka sunduAnthropic, en güçlü Claude Fable modelini halka sunduBugün, 17:24Landspace, Zhuque-2E Y6 metan roketini başarıyla fırlattıLandspace, Zhuque-2E Y6 metan roketini başarıyla fırlattıBugün, 16:54Rusya'da banka kartı sayısına sınırlama getirildi: Yeni yasa kabul edildiRusya'da banka kartı sayısına sınırlama getirildi: Yeni yasa kabul edildiBugün, 16:53Rivian, en önemli modeli olan R2 SUV'nin teslimatlarına başladıRivian, en önemli modeli olan R2 SUV'nin teslimatlarına başladıBugün, 16:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde