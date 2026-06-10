Lucid Motors yönetiminde değişiklik: Emad Dlala şirketten ayrıldı

Elektrikli araç üreticisi Lucid Motors'un üst düzey yöneticisi Emad Dlala, yeni CEO Silvio Napoli'nin yönetimi devralmasının ardından görevinden ayrıldı. Şirkette on yıldan fazla süredir görev yapan Dlala, kısa süre önce mühendislik ve dijital teknolojiler bölümünün başına getirilmişti. Ayrılığı, Nisan ayında atanan yeni CEO Silvio Napoli dönemindeki ilk büyük kadro değişikliği oldu. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Lucid Motors temsilcileri, TechCrunch'a yaptıkları açıklamada Dlala'nın ayrılışını doğruladı ve bu süreci şirketin inovasyonu hızlandırmayı ve uygulama disiplinini güçlendirmeyi amaçlayan dönüşümüyle açıkladı. Artık otomotiv mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Vivek Attaluri ve yazılımdan sorumlu başkan yardımcısı Marc Solsona Palomar doğrudan Silvio Napoli'ye rapor verecek.

Şirket son aylarda ciddi değişimlerden geçiyor. Şubat ayında Lucid Motors iş gücünün yüzde 12'sini azaltmıştı. Ayrıca, 2025 başında beklenmedik bir şekilde ayrılan Peter Rawlinson'ın yerine uzun süre yeni bir lider arandı. Eski baş mühendis Eric Bach, şirkete haksız fesih davası açmış olsa da, bu dava şu anda tahkim sürecinde bekletiliyor.

Dlala'nın ayrılışı Lucid Motors için kritik bir döneme denk geldi. Şirket, önümüzdeki aylarda ilk kitlesel ve uygun fiyatlı modeli Cosmos'u tanıtmaya hazırlanıyor. 50.000 doların altında olması beklenen bu elektrikli araç, Suudi Arabistanlı yatırımcıların sahibi olduğu şirketin pazarda geniş bir yer edinmesini sağlayacak.

Ayrıca, bu yeni nesil elektrikli araçlar, Lucid Motors ile Uber arasındaki robotaksi tedarik anlaşmasının temel parçasını oluşturuyor. Şirket, Nuro teknolojileri temelinde sürücüsüz Gravity SUV modelleri geliştirmeyi planlıyor ve ilk sürücüsüz araçların yıl sonuna kadar San Francisco sokaklarında görülmesi bekleniyor.