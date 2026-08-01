CATL 3 Dakika 44 Saniyede Şarj Olan Yeni Bataryasını Tanuttu

Elektrikli araçlar ve ev aletleri için güç kaynağı üretiminde dünya lideri olan CATL, yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 3 dakika 44 saniyede şarj olabilen yeni küçük kapasiteli tüketici bataryasını tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre bu başarı, modern teknolojiler sayesinde elektrikli ulaşım ve mobil cihazları şarj etme süresinin artık dakikalarla değil, saniyelerle ölçüldüğü bir döneme girildiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Son yıllarda büyük otomotiv uzmanları ve batarya üreticileri arasında ultra hızlı şarj teknolojileri konusunda rekabet kızıştı. Özellikle BYD şirketi, kendi Blade 2.0 batarya modelinin yüzde 10'dan yüzde 70'e şarjı 5 dakikada doldurabileceğini bildirmişti. Ancak Geely bu göstergeyi iyileştirerek, kendi Golden Brick bataryasının aynı hacim için 4 dakika 22 saniye harcadığını duyurmuştu.

Bununla birlikte, bu alandaki liderlerden biri olan CATL bundan önce de 8C hızında çalışan ticari bataryasını tanıtmış olup, o yüzde 20'den yüzde 80'e şarjı 6 dakika 48 saniyede alabiliyordu. Ancak şirketin en yeni tüketici odaklı küçük kapasiteli geliştirmesi bu sonuçları geride bırakarak en yüksek hızlı göstergelerden birini kaydetti.

Pazar trendleri ve diğer şirketlerin başarıları

Belirtildiği üzere, bu yeni batarya henüz doğrudan otomobillerde kullanılmıyor, bu yüzden onu BYD ve Geely gibi taşıtlarda halihazırda kullanılan teknolojilerle doğrudan karşılaştırmak mümkün değil. Yine de bu sıradan bir laboratuvar koşullarındaki test değil, gerçek hızlı şarj koşullarında test edilen tam teşekküllü bir batarya bloğudur.

Ayrıca pazarda sadece CATL değil, diğer büyük oyuncular da benzer hızlı teknolojiler üzerinde çalışıyor. Özellikle FAW grubu yakın zamanda kendi bataryasının yüzde 10'dan yüzde 70'e şarjı 3 dakika 41 saniyede aldığını bildirdi. Her ne kadar bu CATL'in göstergesinden biraz farklı olsa da fark sadece birkaç saniyeyi buluyor.

Bu trendlerin hepsi tek bir ortak fikre dayanıyor: Artık enerji kaynaklarını doldurma süresi saniyelerle hesaplanıyor. Bu ise gelecekte elektrikli araçları kullanmayı geleneksel akaryakıt istasyonlarında araba doldurmak kadar hızlı ve rahat bir sürece dönüştüreceği anlamına geliyor.