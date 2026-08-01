Microsoft, Windows 11 İşletim Sistemini 8 GB RAM'e Sahip Bilgisayarlar İçin Optimize Ediyor

·46·Teknoloji
Microsoft, Windows 11 İşletim Sistemini 8 GB RAM'e Sahip Bilgisayarlar İçin Optimize Ediyor

Microsoft, küresel çapta yaşanan bellek kaynağı kıtlığı fonunda Windows 11 işletim sisteminin düşük kapasiteli cihazlardaki performansını iyileştirmeye başladı. ixbt.com'un haberine göre, şirketin resmi blogunda yayınlanan yeni plana göre, yıl sonuna kadar 8 GB ve daha az RAM'e sahip bilgisayarlar için sistem verimliliğini artırma önlemleri alınacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde Windows 11 yüklü ve 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda günlük temel görevler yerine getirilebilirken, kaynak talep eden süreçlerde ciddi zorluklar yaşanıyor. Özellikle tarayıcıda aynı anda birden fazla sekmenin açılması sistem hızını olumsuz etkileyerek kullanıcıların şikayetlerine neden oluyor.

Bellek Kıtlığı ve Yeni Cihaz Testleri

Yakın zamanda duyurulan yeni Surface Laptop dizüstü bilgisayarın 8 GB RAM'e sahip versiyonu 950 dolar fiyatla satışa çıkmıştı. Uzmanlar bu cihazı test etme sürecinde, çok ağır olmayan görevleri yerine getirirken bile performans düşüşüyle karşılaştılar. Tam da bu tür durumlar Microsoft uzmanlarını işletim sistemi mimarisini gözden geçirmeye yöneltmiş gibi görünüyor.

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre, planlanan optimizasyon süreci Windows sisteminin bellek tüketim hacmini önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Bu da günlük kullanıcılar için bilgisayarların daha hızlı, kararlı ve duyarlı çalışmasını garanti ediyor.

Beklenen Değişiklikler ve Beklentiler

Microsoft tarafından geliştirilen yeni yazılım çözümlerinin, kullanıcılara ekstra masraf yapmadan mevcut cihazlardan verimli bir şekilde yararlanma imkanı tanıması bekleniyor. RAM fiyatları ve pazar talepleri göz önüne alındığında, 8 GB kapasiteli bilgisayarların uzun süre önemini kaybetmeyecek olması büyük önem taşıyor.

Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar sunulacak optimizasyon güncellemeleri yalnızca Surface cihazlarının değil, aynı zamanda Windows 11 ile çalışan milyonlarca diğer benzer dizüstü ve masaüstü bilgisayarın da performansını önemli ölçüde artırmaya hizmet edecek.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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