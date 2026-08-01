Real Madrid ve Vinícius Júnior Sözleşme Yenileme Görüşmelerini Sürdürüyor

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Real Madrid ve Vinícius Júnior Sözleşme Yenileme Görüşmelerini Sürdürüyor

Real Madrid'in golcüsü Vinícius Júnior ile yönetim arasındaki sözleşme yenileme meselesi kulüp etrafındaki ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Brezilyalı futbolcunun mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ederken, taraflar yeni kontrat şartları konusunda henüz anlaşmaya varamadı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Athletic'in haberine göre, Real Madrid ile futbolcunun temsilcileri arasındaki mali konulardaki anlaşmazlıklar hala devam ediyor. Taraflar, önümüzdeki hafta bu konuya netlik kazandırmak için yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Transfer Piyasası ve Arsenal'in İlgisi

Futbolcunun geleceğindeki belirsizlik sürerken, İngiliz kulübü Arsenal durumu yakından takip ediyor. Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, takımın hücum hattını güçlendirmek için bizzat Vinícius Júnior'un hizmetleriyle ilgileniyor ve transfer döneminde bu hamleyi gerçekleştirme olasılıklarını değerlendiriyor.

Kaynağa göre, Brezilyalı kanat oyuncusunun önünde şu anda üç ana seçenek bulunuyor: Real Madrid ile sözleşme yenilemek, önümüzdeki yaz'a kadar bekleyip kulüpten serbest oyuncu olarak ayrılmak veya yaz transfer döneminde doğrudan Arsenal kadrosuna katılmak.

Mali Talepler ve Kulüp Politikası

Vinícius Júnior'un talepleri Madrid kulübü yönetimi için ciddi bir çıkmaz yaratıyor. Futbolcu; taban maaş, performansa dayalı bonuslar ve sözleşme yenileme imza primi dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon euroluk bir mali paket talep ediyor. Bu tür bir sözleşme yapısı Real Madrid tarihinde henüz görülmedi.

Buna karşılık, eflatun-beyazlı kulüp katı maaş politikasından taviz vermeye niyetli değil. Kulüp belirlenen mali limitlerin üzerine çıkmak istemezken, futbolcunun temsilcileri talep edilen özel primi gelirleri artırmanın tek yolu olarak görüyor.

Taraflar arasındaki gelecek müzakereler, nihai kararın alınmasında belirleyici bir önem taşıyor. Vinícius'un Madrid'de kalıp kalmayacağı veya başka bir şampiyonaya transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Vinícius JúniorReal MadridArsenalTransferlerLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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