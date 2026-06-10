Spektr-RG uzay gözlemevi görevi 2031'e kadar uzatıldı

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Spektr-RG uzay gözlemevi görevi 2031'e kadar uzatıldı

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi, Spektr-RG uzay gözlemevinin faaliyet süresini beş yıl daha uzatma kararı aldı. Böylece 2019'da başlayan bu görev, ilk garanti süresi dolmasına rağmen en az 2031'e kadar devam edecek. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

Toplantı sonuçlarına göre uzmanlar, cihazın teknik durumunun gelecekteki faaliyetler için yeterli olduğunu belirledi. NPO Lavochkin Genel Tasarımcı Birinci Yardımcısı Ivan Moskatinyev'e göre, gözlemevinin tüm ana sistemleri çalışır durumda ve yerleşik yakıt rezervi bilimsel programı sürdürmeye imkan tanıyor.

Önümüzdeki yıllarda Spektr-RG, Samanyolu'nun merkezi bölgeleri ve galaktik diskinin ultra derinlemesine incelenmesi, tüm gökyüzünün genişletilmiş taraması ve diğer yer tabanlı ve uzay gözlemevleriyle ortak gözlemler yapılmasıyla meşgul olacak. Ayrıca bilim insanları, bu cihazı kullanarak pulsarları yüksek hassasiyetle gözlemlemeyi planlıyor; bu da doğal nesnelere dayalı benzersiz bir uzay navigasyon sistemi oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Lagrange L2 noktasında bulunan Spektr-RG gözlemevi, uzayı X-ışını aralığında gözlemlemek üzere tasarlanmıştır. Cihazda iki X-ışını teleskobu bulunmaktadır: Rus yapımı ART-XC ve Alman yapımı eROSITA. Ancak Şubat 2022'den bu yana Alman tarafının kararıyla eROSITA güvenli moda alındı, bu nedenle bilimsel program şu anda sadece ART-XC cihazı ile yürütülmektedir.

Uzmanlar, Spektr-RG'nin 2030 yılında yörüngeden çıkarılması beklenen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) daha uzun süre hizmet verme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

UzaySpektr-RGAstronomiTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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