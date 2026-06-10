8000 mAh batarya ve IP65: Bütçe dostu Realme P4R 5G akıllı telefonu tanıtıldı

Realme şirketi, yeni akıllı telefonu Realme P4R 5G'yi resmen tanıttı. Bütçe dostu fiyat segmentinde yer almasına rağmen cihaz, yüksek pil ömrü ve dayanıklı korumasıyla öne çıkıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Akıllı telefon, HD+ çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızını destekleyen 6,8 inçlik IPS ekranla donatılmıştır. Ekranın maksimum parlaklığı 1200 nit seviyesine ulaşarak güneşli günlerde bile rahat bir okuma deneyimi sunar. Cihazın performansından MediaTek Dimensity 6300 yonga seti sorumludur.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği 8000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Akıllı telefon, 45 W hızlı şarj teknolojisine sahiptir. Ayrıca cihazın kasası, IP65 standardına göre toza ve su sıçramalarına karşı korumalıdır. Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve 8 MP selfie kamerası sunulmaktadır.

Realme P4R 5G üç farklı bellek yapılandırmasıyla satışa sunulacak: 4/128 GB, 6/128 GB ve 6/256 GB. En düşük modelin fiyatı 200 dolardan başlıyor, ancak satışların ilk aşamasında tüm versiyonlar için 20 dolar indirim uygulanacak. Akıllı telefon yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB-C portu ile donatılmıştır.